Soğuk hava bel fıtığına neden olmaz ama ağrıyı artırabilir!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, soğuk ve karlı havaların bel ve boyun fıtıklarına etkisini anlattı.

Soğuk hava bel ağrısı yaratan bir etken

Bel fıtığının, omurga kemikleri arasında bulunan “disk” ismi verilen kıkırdak dokuların zamanla bozularak, bulunduğu yerden çıkmasına dendiğini anlatan Op. Dr. Emre Ünal, “Bu bozulma, yaşın ilerlemesi, ağır kaldırma, sigara içme, kilolu olma gibi etkenlerle oluşur. Soğuk hava, bel fıtığının oluşumu konusunda etkenlerden biri değildir ancak bel ağrısı yaratan bir etkendir. Buradan anlayacağımız üzere, bel fıtığı ile bel ağrısı farklı durumlardır.” dedi.

Bel bölgesinde bulunan kas, eklem ve bağ dokularda oluşan ‘gerginlik’ ağrı yapıyor

Soğuk havalarda dokuların “büzüşerek” sertleştiğini dile getiren Op. Dr. Emre Ünal, “Bu dokulara kaslar, eklemler ve bağ dokular dahildir. Hareket kabiliyeti azalır. Kan taşıyan damarlar da büzüştüğü için, dokulara daha az kan gider. Tüm bu sebepler yüzünden, bel bölgesinde bulunan kas, eklem ve bağ dokularda ‘gerginlik’ oluşur. Bu gerginlik de ağrı ile sonuçlanır.” diye konuştu.

Soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrı daha da şiddetleniyor

Bel fıtığı sorunu yaşayan insanların bel ağrısından daha çok kalça ve bacak ağrısı olduğunu belirten Op. Dr. Emre Ünal, “Soğuk havanın bel fıtığı gelişmesi konusunda bir katkısı olmamakla beraber, soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrının daha şiddetlendiğini polikliniklerimizde görüyoruz.” dedi.

Soğuk havalarda ne yapılmalı?

Op. Dr. Emre Ünal, bel ağrısı şikayeti olanların soğuklarda ne yapması gerektiğini şöyle anlattı: “Sıklıkla bel ağrısı yaşayan birinin soğuk havalarda, özellikle bel bölgesini sıcak tutan kıyafetler giymesi, soğuktan korunma konusunda en önemli faktördür. Açık havada egzersiz yapmak isteyen insanların ise, egzersiz öncesinde ısınma hareketleri yapmaları, bel ağrısını belirgin oranda önleyecektir.

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En az 15 dakika herhangi bir sıcak su torbası ile sıcak uygulama

Bel ağrısı gelişen insanların ise kafasını karıştıran bir soru ise ‘Belim ağrıdığı zaman sıcak uygulama mı yoksa soğuk uygulama mı yapmalıyım?’dır. Bel ağrısında ilk yapması gereken, bel bölgesine sıcak uygulama ve istirahattir. Bel bölgesine, cildi yakmadan ısıtma görevini görecek, sıcaklığını en az 15 dakika muhafaza edecek herhangi bir sıcak su torbası ile sıcak uygulama, istirahat ile beraber çok iyi sonuçlar verir.”

Bel ağrısından korunmak için sigara kullanmayın!

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, bel ağrısı veya bel fıtığından korunmak için yapılması gerekleri de şöyle sıraladı: “Düzenli egzersiz, kiloya dikkat etme, şekerli gıdalardan uzak durma, sigara kullanmama ve bel bölgesini soğuktan koruma.”