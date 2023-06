Soğuk duşa girince işte bu detaylar dikkat çekiyor: Hemen bunu yapın! Sağlık durumunu etkiliyor

Soğuk havalarda sıcak bir duş müthiş bir rahatlamayı da beraberinde getirir. Kimileri sıcak kimileri ılık hatta kimileri de soğuk duş almayı sever. Her ne olursa her nasıl olursa duş her zaman sağlıktır.

Sağlık açısından bacaklara ve ayaklara soğuk su dökmenin faydaları kanıtlanan bir gerçektir. Öyle ki, sıcak su ile banyo yapıp, banyodan çıkarken ayaklara, hatta bacaklarına soğuk su dökmek baş ağrısına çok iyi gelir. Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine neden olur. Bu yöntem insanın baş ağırısın giderir ve rahatlama sağlar…İşte bu kadar basit…