Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz

Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "(CHP'ye) Füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Ne savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili dertleri var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı Tebriği Programı'nda AK Parti teşkilatlarına seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye olarak kim yaparsa yapsın, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık"

"(ABD-İsrail'in İran'a saldırıları) Amacımız bu anlamsız, bu hukuksuz ve son derece yanlış savaşın bir an önce sona erdirilmesi"

"Sabırlı, sağduyulu ve serinkanlı bir politikayla, provokasyonlara karşı çok dikkatli bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz"

"Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımıza menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz"

 

"Tek dertleri polemik üretmek"

"(CHP'ye) Füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Ne savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili dertleri var"

"(CHP) Tek dertleri polemik üretmek, mahkemelerde kavga çıkarıp nümayiş yaparak siyasi rant elde etmek. Böyle dönemde bile milli duruş sergilemekten uzaklar"

"(CHP) Öyle ruh hali içindeler ki değil bölgemiz, dünya yansa hatta 3. Dünya Savaşı çıksa inanın bunların umurlarında bile olmaz"

