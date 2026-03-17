Almanya'dan ABD ve İsrail'e İran darbesi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'da yönetim değişimini gerçekçi bulmadığını belirterek, bunun sonucunda ortaya çıkacak kaosun, bölgeye ve Avrupa'ya zarar vereceği uyarısında bulundu.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen "Europe 2026" konferansında yaptığı konuşmada, "(İran'da) Kontrollü bir yönetim değişikliği, bence gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikir." dedi.

Geçmişteki tüm yönetim değişikliği girişimlerinin başarısız olduğunu söyleyen Alman Bakan, "Irak’ta ve Libya’da yaşananlara bakarsanız, örnekler yeterince kötü ve bundan bir ders çıkarmalıyız.” ifadesini kullandı.

Wadephul, Almanya’nın bölgedeki çatışmanın bir an önce sona ermesini istediğini vurgulayarak, bunun gerçekleşmesi halinde bir güvenlik planı oluşturmak için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

"İran’daki kaos, rejim kadar kötüdür." diyen Wadephul, bunun bölgenin istikrarını bozabileceğine ve yeni mülteci krizlerini tetikleyebileceğine dikkati çekti. Wadephul, "Bu, bizim çıkarımıza değil, bölgenin çıkarına değil ve elbette İran’da yaşayan insanların çıkarına da değil." diye konuştu.

{relation id:1989296 slug:'almanya-abdye-resti-cekti-trumpin-operasyonuna-katilmayacaklar'}