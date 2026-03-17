  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Almanya'dan ABD ve İsrail'e İran darbesi
Dünya

Almanya'dan ABD ve İsrail'e İran darbesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Almanya'dan ABD ve İsrail'e İran darbesi

Almanya, ABD ve İsrail'in İran üzerinden çevirdiği tiyatroya karşı çıktı. Berlin yönetimi, Washington ve Tel Aviv'in ortaya attığı İran'daki yönetim değişikliği iddialarını gerçekçi bulmadığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'da yönetim değişimini gerçekçi bulmadığını belirterek, bunun sonucunda ortaya çıkacak kaosun, bölgeye ve Avrupa'ya zarar vereceği uyarısında bulundu.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen "Europe 2026" konferansında yaptığı konuşmada, "(İran'da) Kontrollü bir yönetim değişikliği, bence gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikir." dedi.

Geçmişteki tüm yönetim değişikliği girişimlerinin başarısız olduğunu söyleyen Alman Bakan, "Irak’ta ve Libya’da yaşananlara bakarsanız, örnekler yeterince kötü ve bundan bir ders çıkarmalıyız.” ifadesini kullandı.

 

Wadephul, Almanya’nın bölgedeki çatışmanın bir an önce sona ermesini istediğini vurgulayarak, bunun gerçekleşmesi halinde bir güvenlik planı oluşturmak için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

"İran’daki kaos, rejim kadar kötüdür." diyen Wadephul, bunun bölgenin istikrarını bozabileceğine ve yeni mülteci krizlerini tetikleyebileceğine dikkati çekti. Wadephul, "Bu, bizim çıkarımıza değil, bölgenin çıkarına değil ve elbette İran’da yaşayan insanların çıkarına da değil." diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23