Kuşadası'nda "rüşvet" depremi! Belediye Başkanı Ömer Güncel görevden uzaklaştırıldı!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı. Konuya dair İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hakkında "Rüşvet Almak" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı. Vatandaşlar Ömer Günel hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kimdir? Ömer Günel kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Ömer Günel, 1971 yılında Almanya’nın Berlin kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1991 yılında geldiği Kuşadası’nda üniversite eğitimini sürdürmek amacıyla birçok iş dalında çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans, Ekonomi Hukuku dalında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı. 1997 yılında Günel Avukatlık Ortaklığı’nı kurarak, yaklaşık 20 yıl avukatlık yaptı.

Ömer Günel 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi A. Adayı olarak gösterildi ve 2009 Yerel seçimlerinde Kuşadası Belediye Meclisi’ne seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, yaklaşık %58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı seçildi.2024 Yerel Seçimleri’nde Kuşadası Belediye Başkan Adayı olan Ömer Günel, seçimde tekrar belediye başkanı seçildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nde Encümen Üyeliği, Enerji Kentler Birliğinde Meclis Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Doğal Şehirler Birliği’nin kurucu üyesi olan Günel, 2024 yılında birliğin başkanı olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesidir.

Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği , Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği gibi Kuşadası’nda birçok derneğin kuruluşunda ve yönetiminde aktif görevler aldı.