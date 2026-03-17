'Camiye siyaset sokulmaz' diyen CHP'liler camide propaganda yaptı!

Yıllardır "ibadethanelere siyaset girmemeli" söylemini en sert şekilde savunan ve bu konuda iktidara yönelik "laiklik" ve "inanç istismarı" eleştirilerini bir siyasi kimlik haline getiren CHP, Sancaktepe’de kendi söylemiyle ters düştü.

Belediye Başkan Vekili İlknur Ünlü’nün cami içinde mikrofonla siyasi mesajlar vermesi, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti.

CHP zihniyetinin temel taşlarından biri olan "dinin siyasete alet edilmemesi" ilkesi, Sancaktepe Belediye Başkan Vekili İlknur Ünlü’nün sosyal medya paylaşımıyla sarsıldı.

Yıllarca cami avlusunda siyaset yapılmasını "tehlikeli" ve "etik dışı" bulan bir ekolün temsilcisi olan Ünlü’nün, cami içerisinde kadınlara hitap ederken mikrofonu eline alması, savundukları siyasi duruşla açık bir çelişki oluşturdu.

"BAŞKANIN SELAMLARINI İLETTİK"

İlknur Ünlü, tartışma yaratan o anları bizzat kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Camide toplanan kadınlara mikrofonla hitap eden Ünlü, paylaşımına şu notu düştü:

"Kadınlarımızla bir araya gelip Belediye Başkanımız Alper Yeğin'in selamlarını ilettik."

Belediye başkanının selamının cami içinde mikrofon eşliğinde iletilmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından "İbadethaneler belediye faaliyet alanı mı?" sorusuyla karşılandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından pek çok kullanıcı, siyasetin cami avlusundan içeri girmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan yorumlarda, siyasi partisi fark etmeksizin tüm aktörlerin cami, kilise veya cemevi gibi kutsal mekanlarda "propaganda" imajı çizen hareketlerden kaçınması gerektiği hatırlatıldı.

