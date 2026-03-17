Savaş sonrası flaş karar! Türkiye'ye petrol akacak

Irak Cumhurbaşkanlığı, Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetine ham petrol ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak tam bir işbirliğinin kurulması gerektiğini belirtti. Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ise, Bağdat'ın Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı yapmasının önünde engel olmadıklarını söyledi. Barzani ayrıca, Cumhurbaşkanlığının açıklamasından saatler sonra Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu hassas koşullar altında Irak halkının tüm kesimleri için ulusal birlik ve beraberliğe bağlı oldukları teyit edildi.

Kamu yararına hizmet etmeyen tali meselelerdeki anlaşmazlıklardan kaçınılması çağrısı yapılan açıklamada, bu aşamada ayrışma ve bölünme yerine birlik ve dayanışmanın daha fazla gerektiği ifade edildi.

Irak petrolünün ihraç edilmesi için bir çıkış yolu bulunmasının ülkenin yüksek çıkarlarına hizmet eden önemli bir mesele olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Bağdat hükümeti ile IKBY, "ham petrol ihracatının yeniden başlatılması için tam işbirliğine" çağrıldı.

Anayasaya ve yasal hükümlere uygun şekilde tüm ihtilaflı konuların çözümü için ortak çalışma ile ülkenin yüksek çıkarlarını gözeten ve Irak halkının tüm kesimlerine hizmet eden bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

BARZANİ'DEN TÜRKİYE MESAJI

Barzani ise son gelişmelerle ilgili Erbil Valiliğindeki Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak hükümetinin yaklaşık 4-5 milyon varil petrol üretip ihraç etiğini aktaran Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı

Barzani, Irak hükümetinin petrolü ihraç edebilmesi için alternatif yollarının olmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Kürdistan Bölgesi bunun önünde engel değildir. Sadece kendi petrol sahalarımızda da üretim yapabilmemiz için bir garantinin olmasını istiyoruz. Ne yazık ki son birkaç günde petrol ve doğal gaz sahalarının bombalanması nedeniyle üretim durma noktasına gelmiştir." dedi.

Petrol sahalarına yapılan saldırılar nedeniyle üretimin durma nokrasına geldiğini kaydeden Barzani, "Irak hükümetinden bu sahalara yönelik saldırıların durdurulmasını istedik. Bu şekilde sadece Kerkük petrolü değil Kürdisan Bölgesi'ndeki petrol de buna eklenir ve birlikte sevkedilir." diye konuştu.

Barzani, Bağdat'tan, IKBY'de halkın geçiminin temin edilmesi ve maaş meselesinin siyasi bir kart haline getirilmemesini talep ettiklerini aktararak, "Burada da Irak'ın diğer yerlerinde olduğu maaşlar zamanında verilmelidir. Irak'ın sorumluluk bilinciyle bu talepleri yerine getirmesini diliyoruz." ifdelerini kullandı.

Şu an yaşanan sorunların çözümü için diyalog ve uygun mekanizmanın oluşturulmasını istiklerini kaydeden Barzani, "Hiçbir tarafın bunun için şov yapmasına ve bizi tehdit etmesine gerek yok." dedi.

Irak ve IKBY'deki ekonomik sorunu "herkesten daha fazla" önemsediklerini söyleyen Barzani, halkın geçimi ve maaşları için uğraştıklarını ve petrolün ihraç edilmesine karşı olmadıklarını vurguladı.

"BİZ BU SAVAŞTA TARAF DEĞİLİZ"

Barzani, bazı gerçeklerin söylenmesi gerektiğini dile getirerek, "Biz bu savaşta taraf değiliz ancak yine de en fazla biz etkileniyoruz. Irak hükümeti bunları durdurmakla sorumludur. Çünkü bunların bir kısmı Bağdat'tan maaş alıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Gümrük Verileri Otomasyon Sistemine (ASYCUDA) değinen Barzani, IKBY'nin sistemle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını, ancak sistemin kurulması için süre istediklerini vurguladı.

Barzani, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sınır kapılarını ve gümrük noktalarını birbirine bağlayan ASYCUDA sistemiyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Irak hükümeti bu sistemi bazı yerlerde kurmak için üç yıl harcadı. Kürdistan Bölgesi'nde de kurulmasını kabul ettik. Sisteminin kurulmamış olması nedeniyle hiçbir tüccarın sınırlarımız içinde ticaret yapamaması için bir bahane yok ve biz de süre uzatımı talep ettik."

IRAK PETROL BAKANI, PETROL İHRACATININ CEYHAN'A YENİDEN YARIN BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil'in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı'na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

"Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00'da başlayacak." diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.