Hürmüz'de trafik çöktü! 3 günde sadece 15 gemi geçti
Hürmüz Boğazı’ndan son 3 günde yalnızca 15 gemi geçti. Geçişlerin büyük kısmının çıkış yönünde olması dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği ciddi şekilde azaldı. Son günlerde sınırlı sayıda geçişin olduğu Boğaz’da, gemilerin alışılmış rotaların dışına çıktığı görüldü.

 

Gemi trafiği sınırlı sürüyor

Anlık veri takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği sınırlı kalmaya devam ediyor.

Boğaz'dan son 3 günde 15 geminin geçiş yaptığı belirlenirken, bunlardan 8'ini kuru yük gemileri, 5'ini tankerler ve 2'sini LPG taşıyan gemiler oluşturdu.

 

Geçişlerin yüzde 87'si Boğaz'dan çıkış yönünde gerçekleşti, birçok gemi, İran karasularından geçerek "alışılmadık rotalar" izledi.

 

Boğaz'dan son 3 günde geçen gemilerin yalnızca yüzde 13'ü Körfez'e giriş yaptı. Bu durum trafik akışındaki dengesizliğin sürdüğünü gösteriyor.

 

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.

İtalya’dan ABD’nin "Hürmüz" dayatmasına rest! Bakan Tajani: "Diplomasi şart, macera değil!"
İtalya’dan ABD’nin "Hürmüz" dayatmasına rest! Bakan Tajani: "Diplomasi şart, macera değil!"

Gündem

İtalya’dan ABD’nin "Hürmüz" dayatmasına rest! Bakan Tajani: "Diplomasi şart, macera değil!"

Hürmüz Boğazı'ndan bakın hangi ülkenin gemisi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan bakın hangi ülkenin gemisi geçti

Dünya

Hürmüz Boğazı'ndan bakın hangi ülkenin gemisi geçti

Acizliği alay konusu oldu! Trump Hürmüz boğazı için dilendi
Acizliği alay konusu oldu! Trump Hürmüz boğazı için dilendi

Sosyal Medya

Acizliği alay konusu oldu! Trump Hürmüz boğazı için dilendi

Katar, Hürmüz Boğazı'nın açılması için çabalıyor
Katar, Hürmüz Boğazı'nın açılması için çabalıyor

Dünya

Katar, Hürmüz Boğazı'nın açılması için çabalıyor

Hürmüz düğümü doları boğuyor! Ray Dalio’dan kehanet: "ABD İmparatorluğu'nun son savaşı olabilir!"
Hürmüz düğümü doları boğuyor! Ray Dalio’dan kehanet: "ABD İmparatorluğu'nun son savaşı olabilir!"

Gündem

Hürmüz düğümü doları boğuyor! Ray Dalio’dan kehanet: "ABD İmparatorluğu'nun son savaşı olabilir!"

