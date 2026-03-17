N'Golo Kante'den Fenerbahçe formasıyla ilk gol
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante, sarı lacivertli formayla ilk golünü Gaziantep FK ağlarına gönderdi.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetmeyi başardı.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayan N'Golo Kante, maçın 59. dakikasında sahneye çıktı.
Kante'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Sarı lacivertliler bu golle, maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.
Fransız yıldız ise bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı.