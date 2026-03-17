Bakan Güler'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyeceğiz!"

Milli Savunma Bakanlığı, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111’inci yıl dönümü nedeniyle bakanlık karargahındaki Atatürk Kültür Sitesi'nde şehitleri anma programı düzenledi. Programa, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile şehit yakınları ve çok sayıda askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda ilk olarak şehit aileleri adına, 12 Aralık 2023’te Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in annesi Halide Serap Emir konuştu. Programda daha sonra bakanlık tarafından hazırlanan video klip gösterildi. Ardından Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından konser verildi.

'BU MÜCADELE RUHU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA KENDİSİNİ GÖSTERMİŞTİR'

Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün 111'inci yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi kahraman ordumuzun vatan savunmasındaki azim ve kararlılığının asil milletimizin inanç ve bağımsızlık iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir direniş destanıdır. Dünyanın en güçlü donanmaları ve ordularıyla ülkemizi işgal etmek isteyen müstevliler karşılarında, vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen kahraman Türk milletini ve onun şanlı ordusunu bulmuşlardır. Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen Mehmetçiklerimiz Çanakkale'de sergiledikleri kahramanlıklarla asil milletimizin yüksek karakterini ve tarih boyunca taşıdığı bağımsızlık ruhunu bütün dünyaya göstermişlerdir. Kahramanlarımızın sevdiklerini, gençliklerini ve hayallerini hiç tereddüt etmeden vatan uğruna feda etmesi cesaretin ve fedakarlığın en yüce örneklerinden biri olarak tarihimizdeki müstesna yerini almıştır. İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un, ‘Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın’ dizelerinde ebedileştirdiği her bir şehidimiz bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin en büyük timsalidir. Bugün, bizler de şehitlerimizin bıraktığı eşsiz mirası yani bu aziz vatanı koruma sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Şanlı ecdadımızın Çanakkale'de ortaya koymuş olduğu mücadele ruhu; ilk önce İstiklal Harbi'mizde vücut bulmuş, daha sonra Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da bir kez daha kendisini göstermiştir. Bu asil ruh şanlı milletimizin karakterinde ebediyen varlığını sürdürecek, ülkemize yönelebilecek tüm tehditler Çanakkale'den bugüne kadar olduğu gibi sarsılmaz bir direnişin pençesinde eriyecektir" dedi.

'SINIR HATTINDA VE SİBER HATLARDA TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK'

Yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya genelinde birbiri ardına gerginliklerin ve krizlerin yaşandığını ifade eden Bakan Güler, "Bunun sonucunda risk ve tehditler de giderek artıyor. Bugün geldiğimiz noktada artık bu risklerin bir ihtimal olmaktan çıkarak fiili çatışmalara dönüştüğünü, uluslararası hukukun çoğu zaman yok sayıldığını yakından takip ediyoruz. Önceleri vekil unsurlar üzerinden yürütülen mücadelelerin artık doğrudan devletlerin birbirini hedef aldığı daha geniş ölçekli bir rekabete dönüştüğü bir çatışma ortamını yaşıyoruz. İsrail'in önce Gazze'ye, ardından Lübnan'a ve İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan kaos ortamı şimdi de ABD ve İsrail'in birlikte İran'a saldırmalarıyla ve İran'ın bölge ülkelerini hedef almasıyla daha da tehlikeli bir hal almıştır. Türkiye olarak bölgemizde büyük bir kaos ve istikrarsızlığa sebep olan her gelişmeyi milli bekamız ile ülkemizin menfaatleri doğrultusunda dikkatle analiz ediyoruz. Bu kapsamda çatışmaların son bulması için yoğun diplomatik çabalarımıza devam ederken askeri olarak da hiçbir ihtimali göz ardı etmeden gerekli tüm tedbirleri de alıyoruz. Son gelişmelere göre de karada, denizde, havada, sınır hattında ve siber alanlarda tedbirlerimizi artırdık" diye konuştu.

'TSK, ÜSTLENDİĞİ GÖREVLERİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMEKTEDİR'

Yakın coğrafyada yaşanan istikrarsızlıkların ordu imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmenin ve caydırıcı bir askeri gücü muhafaza etmenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtladığına vurgu yapan Bakan Güler, "Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak, ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için tüm alanlarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Şüphesiz yaşananlar bizlere yalnızca güvenlik bakımından değil askeri düşünce, kapsamlı planlama ve stratejik hazırlık açısından da önemli dersler sunmaktadır. Bu noktada Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarımız büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler. Unutulmamalıdır ki güçlü ordular yalnızca cephede değil karargahlarda üretilen stratejik akıl, sağlam planlama ve yüksek sorumluluk bilinciyle vardır. Bu yüzden çok boyutlu değerlendirme yeteneğiyle her türlü senaryoya karşı sahadaki birliklerimizi en iyi şekilde desteklemek bugünün güvenlik ortamında en önemli görevlerimizden biridir. Sizlerin bu bilinçle görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirdiğinizi müşahede ediyor, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarınızı sürdüreceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZ ORDUMUZA GÜÇ KATMAKTADIR'

Bakan Güler, içinde bulunulan kritik süreçte güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra iç cepheyi güçlü tutmak ve yerli milli savunma sanayiyi daha ileri seviyelere taşımanın da bir o kadar hayati önemde olduğunu kaydederek, "Bu çerçevede yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz savunma sanayimiz yüksek teknoloji ürünü sistemlerle ordumuzun gücüne güç katmakta, ülkemizin stratejik bağımsızlığını pekiştirmektedir. Bu alanda daha çok başaracağımız şeylerin olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza artan bir şevk ve gayretle devam ediyoruz. Tüm bu gayretlerimizin temelinde ülkemizin hak ve çıkarlarını her koşulda koruma azmimiz ile aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize duyduğumuz derin vefa bulunmaktadır. Onların bize bıraktığı kutsal emanet aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızın da en güçlü hatırlatıcısıdır. Nitekim devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi de bu çalışmalarımızın önemli bir ayağını teşkil etmektedir" dedi.

'DEVLETİMİZİN DURUŞU AÇIKTIR, TEREDDÜT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Bu tarihi sürecin güvenlik ve huzurun kalıcı hale gelmesi kadar; kardeşliğin ebedi kılınması, çocukların, terörün gölgesinden uzak bir ülkede büyümesi, ülkenin daha fazla gelişmesi ve kalkınması ve tüm vatandaşlarımızın refah payının artması anlamına geldiğinin altını çizen Bakan Güler, "Bu konuda devletimizin duruşu açıktır ve herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Şüphesiz bugün güven ve huzur içinde yaşayabiliyorsak ve bu tarihi süreci yürütebiliyorsak bu, en başta şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesindedir. Özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak hiçbir adım şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere zarar vermeyecektir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu milletin onurudur; siz kıymetli ailelerimiz de bu onurun yaşayan emanetlerisiniz. Öyle ki sizler, tarifsiz acılarınızı yüreğinizde taşımanıza rağmen vakur duruşunuzdan asla taviz vermediniz. Sabrın, metanetin ve asaletin ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Dolayısıyla sizler başımızın tacısınız ve ne yaparsak yapalım fedakarlıklarınızın karşılığının olmadığının bilincindeyiz. Haklarınızı asla ödeyemesek de başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızla sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve her türlü ihtiyacınızda yanınızda olmak için büyük bir gayret göstermekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla her zaman yanınızda durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Güler, programın ardından şehit aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve sonrasında şehit aileleri için düzenlenen iftara katıldı.