SON DAKİKA
İspanya’dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor! Ahmet Hakan’dan İstiklal Marşı Arapça okundu diye kuduranlara: İngilizce okunsa sesleri çıkmazdı! Hem cahiller hem İslam'a alerjileri var! Çanakkale semalarında SOLOTÜRK fırtınası! 111. yılda nefes kesen gösteri Bakan Kurum, AB delegasyonu ve büyükelçilere Türkiye’nin COP31 vizyonunu anlattı: COP31 sürecinde güçlü bir Avrupa ortaklığı kaçınılmazdır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Hürmüz düğümü doları boğuyor! Ray Dalio’dan kehanet: "ABD İmparatorluğu'nun son savaşı olabilir!" Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber Sürü taarruzları ve derin darbe konseptinde zirvede Tüm bildiklerinizi unutun Bayraktar K2 ile sil baştan Siyasi kabilecilik hukukun önüne geçiyor Ramazan'da Mescid-i Aksa’ya İsrail zulmü 18. gününde
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Atina’dan Türkiye sınırına "Aşil Kalkanı" hamlesi! Yunanistan 3 milyar avroluk silahlanma paketini onayladı!

Yunanistan Parlamentosu Silahlanma Komitesi, Ege ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirmeyi hedefleyen devasa bir askeri modernizasyon paketine yeşil ışık yaktı.

Yaklaşık 3 milyar avro maliyetli "çok katmanlı hava savunma ve anti-dron sistemi" ile 38 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonunu içeren program, Atina’nın savunma stratejisinde "ulusal öncelik" olarak belirlendi. 17 Mart 2026 itibarıyla yasalaşma sürecine giren bu hamleyle Yunanistan, topraklarının tamamını balistik füzelerden kamikaze İHA’lara kadar her türlü hava tehdidine karşı koruyacak bir "Aşil Kalkanı" kurmayı hedefliyor.

F-16 Modernizasyonu ve F-35 Hazırlıkları

Komite tarafından onaylanan paket, sadece hava savunma sistemleriyle sınırlı kalmadı; Yunan Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücünü artırmak adına 38 adet F-16 uçağının en üst segmentlere taşınması kararlaştırıldı. Ayrıca, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarının envantere katılması öncesinde yapılması gereken altyapı çalışmaları için de 300 milyon avroluk ek bir bütçe planlandı. Atina yönetimi, C-27J Spartan nakliye uçakları için de destek sözleşmesi imzalayarak lojistik kabiliyetini pekiştirmeyi amaçlıyor.

 

"Tek Sistem" Üzerinden Tam Kapsama

Yunanistan'ın kurmayı planladığı çok katmanlı sistem; seyir füzeleri, dolanan mühimmatlar ve özellikle Türk İHA/SİHA'larına karşı bir "panzehir" olarak kurgulandı. Tek bir merkezden yönetilecek olan bu savunma ağı, Yunan topraklarını adeta bir kubbe gibi saracak şekilde tasarlandı. Söz konusu sözleşme süreçlerinin KYSSEA (Milli Güvenlik Yüksek Kurulu) onayının ardından hızla hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ege'de Silahlanma Yarışı Kızışıyor

Yunanistan'ın bu devasa bütçeli savunma yatırımı, bölgedeki askeri hareketliliği ve rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. Atina'nın "Aşil Kalkanı" projesiyle hava üstünlüğünü ele geçirme çabası, Ankara tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mart itibarıyla parlamentodan çıkan bu onay, Doğu Akdeniz'deki enerji ve egemenlik tartışmalarının gölgesinde Yunanistan'ın askeri harcamalarını rekor seviyelere çıkardığının en net göstergesi oldu.

