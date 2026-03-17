Atina’dan Türkiye sınırına "Aşil Kalkanı" hamlesi! Yunanistan 3 milyar avroluk silahlanma paketini onayladı!

Yaklaşık 3 milyar avro maliyetli "çok katmanlı hava savunma ve anti-dron sistemi" ile 38 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonunu içeren program, Atina’nın savunma stratejisinde "ulusal öncelik" olarak belirlendi. 17 Mart 2026 itibarıyla yasalaşma sürecine giren bu hamleyle Yunanistan, topraklarının tamamını balistik füzelerden kamikaze İHA’lara kadar her türlü hava tehdidine karşı koruyacak bir "Aşil Kalkanı" kurmayı hedefliyor.

F-16 Modernizasyonu ve F-35 Hazırlıkları

Komite tarafından onaylanan paket, sadece hava savunma sistemleriyle sınırlı kalmadı; Yunan Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücünü artırmak adına 38 adet F-16 uçağının en üst segmentlere taşınması kararlaştırıldı. Ayrıca, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarının envantere katılması öncesinde yapılması gereken altyapı çalışmaları için de 300 milyon avroluk ek bir bütçe planlandı. Atina yönetimi, C-27J Spartan nakliye uçakları için de destek sözleşmesi imzalayarak lojistik kabiliyetini pekiştirmeyi amaçlıyor.

"Tek Sistem" Üzerinden Tam Kapsama

Yunanistan'ın kurmayı planladığı çok katmanlı sistem; seyir füzeleri, dolanan mühimmatlar ve özellikle Türk İHA/SİHA'larına karşı bir "panzehir" olarak kurgulandı. Tek bir merkezden yönetilecek olan bu savunma ağı, Yunan topraklarını adeta bir kubbe gibi saracak şekilde tasarlandı. Söz konusu sözleşme süreçlerinin KYSSEA (Milli Güvenlik Yüksek Kurulu) onayının ardından hızla hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ege'de Silahlanma Yarışı Kızışıyor

Yunanistan'ın bu devasa bütçeli savunma yatırımı, bölgedeki askeri hareketliliği ve rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. Atina'nın "Aşil Kalkanı" projesiyle hava üstünlüğünü ele geçirme çabası, Ankara tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mart itibarıyla parlamentodan çıkan bu onay, Doğu Akdeniz'deki enerji ve egemenlik tartışmalarının gölgesinde Yunanistan'ın askeri harcamalarını rekor seviyelere çıkardığının en net göstergesi oldu.