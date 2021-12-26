Soğuk baklava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Soğuk Baklava hem şerbetli hem çikolatalı bir tatlıdır. İşte Soğuk Baklava tarifi ve yapılışı.

Malzemeler

Baklava için:

1litresüt

4su bardağıtoz şeker

800grambaklavalık yufka

200grammargarin

1çay bardağısıvı yağ

Üzeri için:

1avuçfıstık içi

1yemek kaşığıkakao

1paketçikolata

Yapılışı

Uygun bir tencereye sütü ve şekeri alalım ocağa alıp şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladığında bir dakika kısık ateşte kaynatalım ve ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Uygun bir tencere de yağı eritelim ocaktan alıp üzerinden köpüğünü alıp atalım. Sıvı yağı ilave edip karıştıralım. Yufkaları tezgaha açalım ve tepsi boyuna uygun keselim. Sonrasında tepsinin tabanını yağlayalım. 2 kat yufka serelim. Her iki katta bir azar azar yağdan serpiştirelim. Yufkaların %70 ni bu şekilde kullanıp ara kata bol fıstık,ceviz yada fındık kullanılabilir. Bolca dökelim ve kalan yufkaları başında olduğu gibi kullanalım. Aşamaları sola kaydırarak izleyebilirsiniz. Son olarak keskin bir bıçakla tatlıyı dilimleyelim ve kalan yağı üzerine gezdirelim. 160 derece önceden ısıtılmış fırında üzerileri kızarana kadar pişirelim. Fırından aldıktan 3-4 dakika sonra en başında hazırladığımız tamamen soğumuş olan şerbeti üzerilerine gezdirelim. Dinlenip soğuduktan sonra süsleyebiliriz. Önce kakao serpiştirelim sonra rendelenmiş çikolata ve en üste Antep fıstığı. Afiyet olsun.

Soğuk baklava yapımının 5 püf noktası