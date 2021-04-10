Soğuk baklava tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Hamuru için; 1 tane yumurta, 2 kahve fincanı su, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 3 su bardağı un, 250 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için; 1 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı soğuk süt, 1 paket vanilya

Soğuk baklava nasıl yapılır?

Öncelikle hamuru yoğurup 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra hamuru 20 bezeye bölüp 5 erli gruplar halinde nişasta ile açmanız gerekir. 10 kat koyduktan sonra iç malzemeyi de ilave edip diğer 10 katıda eklemelisiniz. Yağını üzerine ilave ederek fırına verebilirsiniz.

Arasına ceviz, fıstık vb. koyarak geri kalan son 10 yufkayı da aynı şekilde yerleştirin. İstediğiniz şekilde kesip köpüğü alınmış tereyağı ve sıvı yağ karışımını üzerine koyun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırın ayarında 20 dakika kadar pişirin. Daha sonra fırını 150 dereceye indirerek 50 dakika daha pişirmeniz gerekir. Fırından fırına farklılık gösterebileceği gibi ağır ağır pişmesi gerektiğini de unutmayalım.

Şerbeti için su ve şekeri erittikten sonra ocaktan alarak soğuk sütü ekleyin. Fırından çıkan baklavamızın ilk sıcağı çıkınca soğuk şerbeti dökmelisiniz. Afiyet olsun…