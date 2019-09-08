0553 313 94 23

Soğuk algınlığından korumanın yöntemleri nelerdir? Soğuk algınlığında ne yapılmalı? Soğuk algınlığının belirtileri nelerdir? Soğuk algınlığı nedir?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelerin acil servisleri doldu taştı. Özellikle havaların bir sıcak bir soğuk olması, güneşin yakarken, esen rüzgarın üşütmesi vücudumuzun alarma vermesine neden oldu.

08 Eylül 2019 Pazar 15:29
Soğuk algınlığından korumanın yöntemleri nelerdir? Soğuk algınlığında ne yapılmalı? Soğuk algınlığının belirtileri nelerdir? Soğuk algınlığı nedir?

Ani hava değişimleri kişinin giyim kuşam noktasında gerekli önlemi almasının da önüne geçtiği için birçok kişi soğuk algınlığı hastalığıyla karşı karşıya kaldı. Peki soğuk algınlığından korunma yolları nelerdir?

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı bir üst solunum yolları enfeksiyonları rahatsızlığıdır. Hastalık, akut viral farenjit veya akut nezle olarak da bilinir ve insanlarda görülen en yaygın bulaşıcı rahatsızlıktır. Soğuk algınlığına 200'den fazla farklı virüs neden olabilir. İnsan vücudu soğuk algınlığına neden olan tüm virüslere karşı direnç geliştiremez. Soğuk algınlığının bu kadar yaygın olmasının temel saiki de budur. Araştırmalara göre,çocuklar yılda 12, yetişkinler ise 7 kez soğuk algınlığına yakalanmaktadır.

SOĞUK ALGINLIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığına yakalan insanların bir kısmında bağışıklık sistemlerinin durumuna göre herhangi bir belirti baş göstermez. Genel itibariyle en yaygın belirtileri;

Boğaz kuruluğu

Boğaz ağrısı

Öksürük

Hafif ateş

Hapşırma

Boğuk ses

Burun tıkanıklığı

Hafif baş ağrısı.

SOĞUK ALGINLIĞI NASIL ÖNLENİR?

Soğuk algınlığından birkaç basit önlem alarak korunmanız mümkündür. Bu noktada aşağıda yazdıklarımızı uygulamanızı tavsiye ederiz;

Soğuk algınlığına yakalanmış kişilerle yakın temastan kaçının.

Bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasını sağlamak için vitamin açısından zengin meyve ve sebzelerden bolca yiyin.

Hapşırırken veya öksürürken mendil kullanın ve sonra mendili hemen çöpe atın, ellerinizi yıkayın.

Eğer mendil kullanmadıysanız hemen ellerinizi yıkayın.

Evinizi, özellikle mutfak ve banyoyu çok temiz tutun.

Yüzünüze, özellikle ağız ve burnunuza dokunmaktan kaçının.

SOĞUK ALGINLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Soğuk algınlığı tedavisinde başlıca şu yöntemler uygulanır;

Bol bol sıvı almak,

Bolca dinlenmek ve yatak istirahati,

Buhar banyosu, burun tıkanıklığı belirtilerini hafifletmekte etkili olabilir.

Soğuk algınlığına yakalanmışsanız ve uzun süredir geçmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
    2. Ankara'da "emeklilikte yaşa..
    3. PTT alımları 2019 ne zaman
    4. Erdoğan:"Cumartesi anneleri için..
    5. Hakkari’de PKK’ya yönelik operasyonda..
    6. Karpal tünel sendromu nedir? Karpal..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim'de..
    8. Sinop’ta alev alan araç evi yaktı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    10. Adil Gevrek: "Daha iyi yerlere..
    11. Yemen'de elektrik kesintileri protesto..
    12. İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban..
    13. Milli Savunma Bakanlığından ’ABD ile..
    14. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva..
    15. Milletvekili Erol" Diyarbakır’da eylem..
    16. Yukatel Denizlispor'da gözler..
    17. Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu
    18. Khabib Nurmagomedov kimdir, kaç..
    19. KARASAM Müdürü Dr. Karaağaçlı: "ABD,..
    20. Antalya'da orman yangını
    21. İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt’tan Yeni..
    22. Ordu’da spor tesisleri halka açılıyor
    23. MSB'den "güvenli bölge" açıklaması
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da..
    25. Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 1’i..
    26. SP il Başkanı Ürkündaş’tan Yeni Eğitim..
    27. Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine..
    28. Odunpazarı’nda mahalle sakinlerine..
    29. ABD ile ortak devriye
    30. ‘Demokrasi İçin Medya Programı’nın 5...
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'