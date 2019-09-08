Soğuk algınlığından korumanın yöntemleri nelerdir? Soğuk algınlığında ne yapılmalı? Soğuk algınlığının belirtileri nelerdir? Soğuk algınlığı nedir?

Ani hava değişimleri kişinin giyim kuşam noktasında gerekli önlemi almasının da önüne geçtiği için birçok kişi soğuk algınlığı hastalığıyla karşı karşıya kaldı. Peki soğuk algınlığından korunma yolları nelerdir?

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı bir üst solunum yolları enfeksiyonları rahatsızlığıdır. Hastalık, akut viral farenjit veya akut nezle olarak da bilinir ve insanlarda görülen en yaygın bulaşıcı rahatsızlıktır. Soğuk algınlığına 200'den fazla farklı virüs neden olabilir. İnsan vücudu soğuk algınlığına neden olan tüm virüslere karşı direnç geliştiremez. Soğuk algınlığının bu kadar yaygın olmasının temel saiki de budur. Araştırmalara göre,çocuklar yılda 12, yetişkinler ise 7 kez soğuk algınlığına yakalanmaktadır.

SOĞUK ALGINLIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk algınlığına yakalan insanların bir kısmında bağışıklık sistemlerinin durumuna göre herhangi bir belirti baş göstermez. Genel itibariyle en yaygın belirtileri;

Boğaz kuruluğu

Boğaz ağrısı

Öksürük

Hafif ateş

Hapşırma

Boğuk ses

Burun tıkanıklığı

Hafif baş ağrısı.

SOĞUK ALGINLIĞI NASIL ÖNLENİR?

Soğuk algınlığından birkaç basit önlem alarak korunmanız mümkündür. Bu noktada aşağıda yazdıklarımızı uygulamanızı tavsiye ederiz;

Soğuk algınlığına yakalanmış kişilerle yakın temastan kaçının.

Bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasını sağlamak için vitamin açısından zengin meyve ve sebzelerden bolca yiyin.

Hapşırırken veya öksürürken mendil kullanın ve sonra mendili hemen çöpe atın, ellerinizi yıkayın.

Eğer mendil kullanmadıysanız hemen ellerinizi yıkayın.

Evinizi, özellikle mutfak ve banyoyu çok temiz tutun.

Yüzünüze, özellikle ağız ve burnunuza dokunmaktan kaçının.

SOĞUK ALGINLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Soğuk algınlığı tedavisinde başlıca şu yöntemler uygulanır;

Bol bol sıvı almak,

Bolca dinlenmek ve yatak istirahati,

Buhar banyosu, burun tıkanıklığı belirtilerini hafifletmekte etkili olabilir.

Soğuk algınlığına yakalanmışsanız ve uzun süredir geçmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurunuz.