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Soğuk algınlığına karşı önlem alın

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

12 Mart 2019 Salı 10:44
Soğuk algınlığına karşı önlem alın

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Parlakgümüş, soğuk algınlığı tedavisinde en iyi yöntemin ‘hastalığı önlemek’ olduğunu söyledi.


Dr. Parlakgümüş, çocuklarda soğuk algınlığının en belirgin belirtisinin, tipik olarak sarı, yeşil veya açık renkli olan burun akıntısının eşlik ettiği burun tıkanıklığı olduğunu belirterek, "İlk üç gün ateş de sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Olası diğer belirtiler ise öksürük, boğaz ağrısı, uyku sorunları, iştahsızlık, sinirlilik, genişlemiş lenf düğümleri ve burun zarındaki kızarıklık ve şişlik olarak sayılıyor" dedi.



Astım hastalığı varsa dikkat


Çoğu soğuk algınlığının komplikasyonlara yol açmadığını söyleyen Dr. Parlakgümüş, buna karşın hastalığın bazı çocuklarda astımın ağırlaşması, bakteriyel kulak enfeksiyonları, sinüzit ya da yine bakteriyel zatürre gibi sonuçlara da yol açabileceğine dikkat çekti. Parlakgümüş, "Örneğin on gün içinde iyileşmeyen burun tıkanıklıkları bakteriyel sinüs enfeksiyonunu beraberinde getiriyor. Soğuk algınlığı sonucu gelişen bakteriyel zatürre ise ateş, hızlı nefes alma ve öksürük ile kendini gösterebiliyor" diye konuştu.



En iyi tedavi: Önleme


Soğuk algınlığı tedavisinde, çoğu ilacın 6 yaşın altındaki çocuklar için önerilmediğini belirten Parlakgümüş, "Tedavi ise bir uzman doktor tarafından önerilen ateş düşürücüler, öksürük şurupları veya burun tıkanıklığını önleyecek ilaçlarla daha çok belirtilere yönelik olarak yapılıyor" dedi. Bununla beraber soğuk algınlığı tedavisinde en iyi yolun “hastalığı önlemek” olduğunu söyleyen Dr. Parlakgümüş, sık sık el yıkama, hasta olanlarla teması sınırlama, virüslere karşı etkili ev temizleyicileri kullanma ve C vitamini ile soğuk algınlığının önlenebileceğinin altını çizdi.



Ateş 38 dereceyi geçmişse


Çoğu soğuk algınlığının kendi kendine kaybolacak olsa da 3 aydan küçük çocukların; uzun süre sıvı alamayacak olan, uyuşukluk veya huzursuzluk gibi ciddi davranış değişiklikleri gösteren ya da nefes almada zorluk çeken hastaların mutlaka bir doktora başvurması gerektiğini kaydeden Dr. Deniz Parlakgümüş, "Ayrıca üç günden uzun süre 38 dereceden daha yüksek ateş, sarı akıntı, kırmızı gözler, iki hafta içinde iyileşmeyen veya daha da kötüleşen burun tıkanıklığı, kulak çekme ve ağrı gibi kulak enfeksiyonu belirtileri durumunda da tedavi için doktora başvurulması şart" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:44
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