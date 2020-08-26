Soğuk algınlığı ile koronavirüs nasıl ayırt edilir?’ İşte cevabı

‘Soğuk algınlığı ile koronavirüs nasıl ayırt edilir?’ sorusu birçok vatandaşın merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni tip koronavirüsü, grip ve nezle gibi rahatsızlıklardan ayıran en belirgin özellik ise alt solunum yollarından akciğerlere kısa sürede ulaşması olarak belirtiliyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, grip, nezle gibi rahatsızlıklar ile koronavirüs arasındaki farkları açıkladı.

"Birbirine çok benziyor"

Dr. Songül Özer, koronavirüs benzeri birçok hastalık olduğunu söyleyerek, “Belirtiler birbirine çok benziyor. Gripte, ateş, kas ağrısı, işrahsızlık ve halsizlik gibi durumlar ortaya çıkıyor. Nezlede, boğazda bir kaşınma gibi olumsuzluklar oluşuyor. Nezle üst solunum yollarını etkiliyor. Koronavirüs ise alt solunum yollarından akciğerlere hızlı bir şekilde yayılıyor. Koronavirüs nezle gibi üst solunum yolları ile sınırlı kalmıyor. Alt sonunumlara iniyor. Burada en önemli faktör yüksek ateş” dedi.

Zatürre aşısının insanları koronavirüsten korumayacağını söyleyen Özer, “Zatürre aşısı bir pnömokok aşısıdır. Buna bakteri aşısı da denebilir. Zatürre aşısı koronavirüsten korumaz. Koronavirüsün zatürresinden korunmak için yapılacaksa hiçbir etkisi yoktur” dedi.

"Riskli gruplar için öneririz"

Özer, grip hastalığına karşı kullanılan aşının da koronavirüse bir direnç göstermeyeceğini belirterek, “Koronavirüs olan bir kişiye grip aşısının yapılmasını sadece riskli gruplar için öneririz. Bu da sadece tablonun ağırlaşmasını önelemek içindir. Yani kişi hem koronavirüs hem grip olursa tablonun ağırlaşmaması için öneririz” ifadelerini kullandı.