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Soğanın fiyatı yine yükselişte

Toptancıların soğanfiyatlarındaki artış beklentisi, bu hafta pazar tezgahlarına yansırken, soğanın ücreti, yüzde 100 artışla 2,5 liradan 5 liraya çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:51
Soğanın fiyatı yine yükselişte

İzmir'de kilosu geçen hafta 2,5 lira olan soğan, bu hafta 5 liradan satışa sunuldu. Toptancılar, ilkbahara yani yeni ürün çıkına kadar fiyatartışının devam edeceğini ileri sürerken, pazarcı esnafı da yılbaşına kadar soğanın fiyatının 10 lirayı bulacağını savundu. Geçen haftaya göre, soğanın fiyatının 2 katına çıktığını belirten Muhammed Cullas, bu artışın gelecek hafta da devam edeceğini öne sürdü. Cullas, "Haftaya soğanın fiyatı 7 lirayı bulur. Ben hem üretiyorum hem satıyorum. Yağışlardaki düzensizliğe bağlı olarak üretici şebeke suyuyla tarlasını sulamak zorunda kaldı. Sular asitli olduğu için ürünlere zarar verdi. Bu yüzden soğanlar çürüdü. Ankara Polatlı'da yetiştirip burada satıyorum. Kış boyu Ankara'dan gelecek soğanlarda aynı sıkıntı yaşanır" dedi. Zam uyarılarına karşı soğanları stoklamayı düşündüğünü anlatan Muhammed Cullas, soğanların ömrünün kısıtlı olduğunu hatırlatıp, bekletilen ürünlerin çürüyeceğini dile getirdi.

'İTHALAT KARARI ALINABİLİR'

Türkiye'de soğanın yüzde 60'ının Ankara Polatlı'dan karşılandığını belirten Fesih Kubay ise bu yıl aynı yerden aldıkları soğanın yarısının çürük çıktığını belirtti. Yılbaşına kalmadan soğanların tükenebileceğini savunan Kubay, kalan üründe de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kubay, "Benim tahminlerime göre soğanın kilosu yılbaşına kadar 10 lirayı bulacak. Çünkü taze soğan en erken mayısta çıkıyor. Kalan 5 aylık sürede devlet bir tedbir almazsa soğanın durumu çok sıkıntılı. Devlet ithalat kararı alıp dışarıdan soğan getirebilir. Ankara, Eskişehir ve Sivrihisar'da yetişen soğanlar hastalık çıktığı için çöpe gidiyor. Ben haftalık alıp halden getiriyorum. Haftada 2 ton alıyorum. Geçen sene de aynı miktarı çok daha ucuza alıyordum" dedi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:51
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. soğan

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