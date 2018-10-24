Soğanın bilinmeyen faydaları

Doğada bulunan en iyi antibiyotiklerin başında gelen soğanın inanılmaz faydaları vardır. Hemen hemen vücudumuzu birçok hastalığa karşı kalkan haline getiren soğanı aynı zamanda mutfaklarımızdan da eksik etmeyiz. Hem yemeklere lezzet katan hem de hastalıklara doğal ilaç olan bu önemli besinin bilinmeyen kullanım alanlarını sizler için araştırdık.

İŞTE SOĞANIN BİLİNMEYEN FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI

- Yapılan araştırmalarda çiğ hali, pişmiş halinden 10 kat daha fazla fayda sağlar. Özellikle kırmızı soğanda bulunan flavanol maddesi vücutta bulunan iltihabı idrar yolu ile atar.

- Enfeksiyon sonucu oluşan dolama rahatsızlığı şiddetli sancılara neden olur. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu rahatsızlığı gidermenin en doğal yolu soğan zarıdır. Közlenmiş soğanı zarını çıkartıp dolamanın üzerine koyunuz ve saat başı bu zarı değiştiriniz.

- Şekeri dengelediği gibi kan seviyesini de dengeleyerek içerisindeki toksinlerin sayısını azaltır. Kanın damarlarda daha rahat dolaşmasını destekleyerek, kalp krizinin yaşanmamasını sağlar. Özellikle gün içerisinde çiğ soğan tüketerek kalp hastalıklarına yakalanma oranı sıfıra indirebilirsiniz.

- İyileştirici maddeler barındıran soğan, bağışıklığı güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasını sağlar.

- Günlük tüketilen bir parça çiğ soğan vücudu enfeksiyonlara karşı korur doğal olarak iltihap oranını düşürür bununda akabinde eklem rahatsızlıklarına da iyi gelir.

- Göğüs içerisinde biriken iltihap mukusları tıkar. Bu da şiddetli göğüs ağrılarına ve öksürüğe neden olur. Bu durum sırasında kaynatılmış soğanı bir tülbente koyarak göğsünüze koyunuz. Aynı zamanda kaynayan soğanlı suyu da koklayarak burun mukuslarını açabilirsiniz.

- Bozuk hücrelerin bir araya gelmesi ile tümör kitleleri yani kanser ortaya çıkar. Bu oluşumu önleyen en etkili madde kuersetindir. Yapılan araştırmalarda kuersetin bakımından en zengin olan besinin soğan olduğu tespit edilmiştir. Düzenli tüketilen soğanın kansere yakalanma riskini azaltığı hatta yok ettiği ortaya çıkarılmıştır.