Soğanı gazeteye sarıp saklayın

Kesilmiş ve açık havada kalmış soğan zararlıdır. Soğan parçalarını saklamamalısınız. Uzun süre saklanan kuru soğanlar ise filizlenmeye başlar ve tazeliğini yitirerek çürür. Kuru soğanları kese kağıdına, -şimdiki devirde kese kağıdı nereden bulacaksınız- en iyisi gazete kağıdına sardıktan sonra buzdolabının sebze bölümünde muhafaza ederseniz, çürüyüp bozulmasını önlemiş olursunuz.

Kavanozdaki hardal kurumaya başladıysa, içerisine birkaç damla limon suyu ya da sirke ile toz şeker ilave edin ve iyice karıştırın.

Buz kalıplarınızı su ile doldurmadan önce bölmelere portakal, limon ve dilediğiniz meyve parçacıkları yerleştirirseniz dekoratif buzlar elde etmiş olursunuz.

Katı yumurtayı parçalamadan kesmek için kullanacağınız bıçağı önceden sıcak suyun içerisine koyup ıslatın ve kesin. Yumurta dağılmayacaktır.

Kızartma yağını birkaç kez kullanabilirsiniz. Kullanılır durumda olup olmadığını anlamak için kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın. Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa kullanabilirsiniz.