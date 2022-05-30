Soğan tam bir şifa kaynağı! Soğan ve sarımsak kürü nasıl yapılır? faydaları nelerdir?

Soğan çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeler. Hücresel hasara neden olan serbest radikalleri nötralize ederek sağlığınıza sağlık katar. Kardiyovasküler hastalıklar için risk altındaki kişilerde LDL kolesterol seviyesini düşürür. Her gün tüketildiğinde kalp hastalığı riskini en aza indirir.

Kuru soğanın sağladığı faydalar şu şekildedir:

Antioksidan bileşenleri bağışıklık güçlendirir.

Krom elementi içerir.

Enfeksiyon oluşumlarını engeller.

Kalp sağlığını korur, kolesterolü düzenler.

Kansere karşı koruyuculuk sağlar.

İçeriğinde sülfür bulunduğu için beyin sağlığına katkı sağlar.

Sindirimi düzenler.

Soğanın Faydaları

Kuvvetli antiseptik özelliği bulunmaktadır.

Özellikle enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir.

İdrar söktürücüdür.

Safrayı açar.

Sarılığa karşı iyi gelir.

Kan şekerini düzene sokar.

Ayrıca kan dolaşımını da hareketlendirir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca bağırsakların iyi çalışmasını da sağlar.

Salgı bezlerinin normal çalışmasını sağlar.

Soğan nezleyi, gribi durdurur. Ayrıca hastalıklara yakalanmayı da önler.

Kulak iltihabını kurutur.

Kulak çınlamasını durdurur.

Baş ve diş ağrılarını dindirir.

Balgamı temizler.

İştahı açar.

Mideyi kuvvetlendirir.

Ayrıca tükürüğü artırır.

Yaralara, çıkıklara ve burkulmalara da iyi gelir.

Öksürük ve nefes darlığı için çok faydalıdır.

Egzamaya karşı da faydalıdır.

Göz tansiyonuna, göz iltihabına ve göz damarlarının tıkanıklığına iyi gelir.

Kanı ve cildi temizler.

Yüz rengini güzelleştirir.

Mide ve bağırsaklardaki yaraları kapatır.

Soğanın Kullanım Şekli

Kulak problemi olanlar için kulak damlatılması uygundur.

Çiğ olarak tüketilebilir.

Fırında közlen şeklinde de kullanımı uygundur. Közlenmiş soğanı lapa yapıp yaraların, çıkıkların ve burkulmaların üzerine uygulayın.

Çiğ soğanı kaya tuzuyla ya da çiğ şekilde tüketmek; balgamı temizler, mideyi kuvvetlendirir, iştahı açar, lenf bezlerini artırır ve tükürüğü artırır.

Sarılık hastalığı için su pişirin ve öyle kullanın.

Öksürük ve nefes darlığı; soğanı ince ince doğrayın ve üzerine 100 gr kadar bal dökün ve en az 3 saat boyunca bekletin. Bekledikten süzün ve gün içerisinde tatlı kaşığı ve yemek kaşığıyla tüketin. Ya da direk soğan suyuyla balı karıştırın ve tüketin.

Egzama için; Eşit miktarda soğan suyunu ve kekik suyunu karıştırın. Egzama olan bölgelere uygulayın. Günde 2-3 defa uygulayın. Ya da kekik suyu yerine elma sirkesini de koyabilirsiniz.

İltihaplı yaralar için; Soğanı ince ince kıyın ve dövün üzerine bal ilave edin ve yaralara uygulayın.

Soğan ve Sarımsak kürü, Soğan ve Sarımsak kürü yüz yıllar öncesinden Babaanne ve Anneannelerimiz aracılığı ile günümüze kadar ulaşmış mucize bir kür dür. Soğan ve Sarımsağın ayrı ayrı bile insan sağlığına sayısız faydaları vardır. Soğan ve Sarımsağın birleşmesinde oluşan bu mucize kür ise cilt üzerindeki, sivilce akne, ve hatta cildinizin içene yerleşmiş kıl kurtlarından kurtulmanızı sağlıyor. Daha ilk uygulamanızda bile etkisini gösterecek olan karışımın, cildinize sağladığı etkiye inanamayacaksınız. Sivilce ve siyah noktalardan daha ilk uygulamada kurtulacaksınız.

Soğan suyu

Soğan suyu, çok iyi bir idrar söktürücüdür ve metabolizmayı hızlandırır. Soğan suyu belli kontroller altında 15 gün düzenli olarak doğru bir şekilde tüketildiği zaman 3-4 gün içinde adet söktürücü özelliğe sahiptir. Kulak tıkanıklığı sorunu yaşayan kişilerin kulakta biriken iltihabın akmasına yardımcı olur.

Soğan suyu nasıl yapılır?

Sirkeli suda bekletilen soğan dört parçaya bölünür. Bir kabın içinde kaynatılan klorsuz suyun içerisine dörde bölünen soğan eklenir. Bu halde soğan yaklaşık beş dakika iyice kaynatılır. Hazırlanan bu soğan suyu sabah ve akşam boyu aç karnına içilir.

Soğan kaynatıp suyunu içmek neye iyi gelir?

Kaynatılmış soğan suyunun bilindik faydaları arasında kalp sağlığına iyi geldiğidir. Kalbi koruyan ve kalp hastalıklarının gelişmesini engelleyen kaynatılmış soğan suyu doğal bir antioksidandır. Aynı zamanda bir iltihap önleyicidir. Kan damarı sertleşmesi gibi kan damarı tıkayıcı hastalıkların önüne geçmesini sağlar.

Soğan ve Sarımsak kürü nasıl hazırlanır?

1 litre suyun içerisine yarım tatlı kaşığı karbonat, bir tutam kristal tuz, 1 adet büyük soğan 4'e bölünerek ve 1 diş sarımsak da küçük küçük kesilerek eklenir ve 1 gece bekletilir. Sabah uyanınca bu karışımdan 1 bardak içilir ve üstüne yeniden su ekleyerek sonraki güne kadar yeniden bekletilir

Soğan ve Sarımsak kürü nasıl uygulanır?

Hazırladığımız kürü fazla bekletmeden sivilce, akne ve siyah noktaların üzerine sürülür. Bu şekilde 15 dakika kadar bekletilir. Sivilcelerin yanmaya başladığını hissedeceksiniz. Daha sonra yüzünüzü ılık su ile temizleyin. Aşırı derecede sertleşmiş ve kabuk bağlamış siyah noktaların yumuşayarak çıkması için bir tencereye iki baş soğanı, kabuklarını soyup, 4 parçaya ayırarak atıp yarım saat kaynatın. Daha sonra, bu suyu yere koyup, üzerinize bir battaniye ile kapatıp suyun buharına 10 dakika kadar tutun. Yüzünüzdeki siyah noktaları, şayet varsa yüzünüzdeki, burnunuzdaki kıl kurtçuklarının dökülüp çıktığını göreceksiniz...

Not: Soğan suyunun buharına yüzünüzü tutma işlemi siyah noktalar için uygulanır ihtiyaç olmadığında kullanmanıza gerek yoktur. Sivilceler için soğan sarımsak kürünü, her gün veya iki günde bir uygulamanız, sivilcelerden daha çabuk kurtulmanızı sağlayacaktır.