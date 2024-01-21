Soğan suyu ile zayıflama ve soğan çorbası tarif! İbrahim Saraçoğlu ile sağlıklı yaşam: Buna bir bakın ne!
Soğan suyunun sağlık açısından yararları herkes tarafından bilinir. Eğer 20 gün boyunca soğan kürü tarifini uygularsanız kilo verebilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki’nin önerilerine göz atalım. Faydalarını duyan kaşık kaşık tüketiyor! Ne olsa fark etmez demeyin, bakın ne oluyor
Soğan kürü uygulanırken ciddi miktarda soğan tüketileceği için bu kür uygulanırken bir uzman tavsiyesi almak çok önemlidir. Kilo vermenin yanı sıra, cilt problemlerine karşı da iyi gelir. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Soğan suyu, metabolizmanın çalışma hızını arttırdığı için yağ depolanmasını engeller ve kilo vermeyi kolaylaştırır.
Soğan kürünün yapım aşamasında çok fazla malzemeye gerek duyulmaz bu nedenle seçeceğiniz soğana dikkat etmelisiniz. Yani soğan, kırmızı, mor veya beyaz kabuklu olmamalıdır. Kahverengi ve orta boy soğan yeterli olacaktır.
İbrahim Saraçoğlu’ndan Mucizevi Soğan Kürü Tarifi
Gerekli malzemeler
500 mL klorsuz su
1 adet açık renkli soğan
Hazırlanışı
Suyu kaynatın ve dörde böldüğünüz soğanı içerisine atın. 10 dakika kaynatın ve sonrasında karışımı süzüp soğumasını bekleyin. Bu karışımı sabahları uyandığınızda ve gece uyumadan tüketebilirsiniz.
Soğan kürü ile zayıflamak…
Kilo vermek isteyenlerin düzenli tüketmesi gerekir. Ve her defasında taze tüketilmelidir. Bu kürü tüketirken su tüketimine de dikkat etmelisiniz. Gün geçtikçe içimi kolaylaşacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Eğer yemekten yaklaşık yirmi dakika önce tüketirseniz iştahınızın kesilmesine yardımcı olur.
20 gün uyguladıktan sonra 20 gün ara vermelisiniz.
Sunucu İkbal Gürpınar’ın programında paylaştığı soğan kürü tarifi
Gerekli olan malzemeler
5 adet kuru soğan
2.5 L su
Hazırlanışı
Soğanların kabuklarını soyun ve daha sonra tencere içerisinde 10 dakika kaynatın. Daha sonra bir tülbent yardımıyla süzün. 20 gün içip 20 gün ara verin.
Bir diğer tarif için gerekli malzemeler ve hazırlanması
2 adet beyaz soğanı parçalara ayırın ve 1 L su içerisinde bekletip geceleri uyumadan için
Genel olarak soğan suyunun faydaları
Metabolizmayı hızlandırır
Sık idrara çıkmaya neden olduğundan zararlı maddelerin vücuttan atılmasına olanak verir
20 gün içerisinde 4 kilo verilmesine yardımcı olur
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için faydalıdır
Kulak enfeksiyonu ve tırnak mantarı tedavisi için önemlidir
Saçın daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar
Düşük kalorili soğan çorbası tarifi
Gerekli olan malzemeler
4 tane soğan
2 çorba kaşığı un
1 yumurta sarısı
1 su bardağı yağsız süt
Karabiber ve tuz
Hazırlanması
Soğanları doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Üzerine unu ekleyin ve yavaş bir şekilde 4 su bardağı suyu dökün. Baharatları da ekleyin. Ayrı bir blendırda yumurta sarısı ve yağsız sütü çırpın ve daha sonra karışıma ekleyin. Afiyet olsun…
Soğan çorbasının tüketilmesi gereken saatler
Sabahları uyandığınızda bardak ılık suyun içerisine biraz limon sıkıp az miktarda bal ekleyip aç karna için
Sabah 8’de ılık formda kase tarçındlı yeşil elmalı komposto için
Saat 10’da kase soğan çorbası
Saat 12’de kase soğan çorbası ve dilim kızarmış tam buğday ya da çavdar ekmeği
Saat 14’de 1 kase soğan çorbası (ekmeksiz)
Saat 16’da 1 kase elma kompostosu ve 2 adet yulaflı bisküvi
saat 18’de 1 kase soğan çorbası ve kızarmış ekmek
saat 20’de 1 kase soğan çorbası ve 1 kase elma kompostosu, 1 avuç leblebi
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