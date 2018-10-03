0553 313 94 23

Soğan kürünün faydaları nelerdir?

Soğan kürünün faydaları nelerdir? Soğan kürü nasıl hazırlanır? İşte soğan kürünün inanılmaz faydaları...

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:49
Soğan kürünün faydaları nelerdir?

İçerdiği A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti soğan, doğal iyot, silis, fosfor ve kükürt kaynağı olarak biliniyor. Hazmı kolaylaştıran soğanın, kanser üzerinde de olumlu etkisi vardır.

Evinizde hazırlayacağınız doğal soğan kürünü 15 gün uygulayarak, hastalığınıza şifa bulabilirsiniz.

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI

Kadınlarda görülen ve "çikolata kisti" olarak bilinen miyom oluşumlarını tedavi eder.

Polikistik over tedavisinde fayda sağlar.

Regl düzensizliklerini ortadan kaldırır.

Menopoz şikayetlerini hafifletmek için tüketilir.

Kıl dönmelerinde kullanılabilir

Ciltteki iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

İçeriğindeki sulfosid, antibiyotik kullanımını azaltır.

Dolaşım sistemi aksaklıklarını düzenler.

Soğan zarı, diz kıkırdağı içerisinde bulunan sıvıyı taze tutar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Yağlanmayı azaltarak, zayıflamaya yardımcı olur.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Sinüzitin ilerlemesine engel olur.

Kandaki gliserit oranının düşmesine yardımcı olur.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Açık kahverengi kabuklu soğanlardan seçin. Yıkadığınız soğanları bir süre sirkeli suda bekletin.

Bir tencerenin içerisine su koyarak, kaynatın. Kaynattığınız suyun içerisine soğanları 4 parçaya bölerek kaynatınız.

5 dakika kaynatacağınız soğanlar, kür olarak hazır hale gelir.

SOĞAN KÜRÜ TÜKETİMİ

Hazırladığınız kürü öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce bir bardak tüketin.

Kürü mutlaka taze tüketmeye özen gösterin.

En az altı ayda bir kez 15 gün süreyle tüketin

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 22:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu evliliğin sırları nelerdir?
    1. Mutlu evliliğin sırları nelerdir?
    2. Yemen'de 25 Husi militanı öldürüldü
    3. Genç Türk hafız dünya ikincisi oldu!
    4. Soğan kürünün faydaları nelerdir?
    5. Bademcik iltihabına doğal çözümler
    6. Mide yanmasının nedenleri nelerdir?
    7. K vitamini hangi besinlerde bulunur?
    8. Kilo almak isteyenlere uzmanından..
    9. Böbrek sağlığını için nelere dikkat..
    10. Terlemenin inanılmaz faydaları
    11. Keçi sütünün faydaları nelerdir?
    12. NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle
    13. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'ya vefa
    14. Dünyada bir garib yolcuyuz
    15. Bebeklerin saç ve tırnağında sağlığına..
    16. Bu püf noktalar işinizi kolaylaştıracak
    17. Bu tuzağa sakın düşmeyin: Sicili..
    18. Meral Akşener tiyatrosunda ikinci..
    19. Çocuklu evlerde bu önlemleri alın
    20. Samsun'daki cinayete karışan şahıs..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!