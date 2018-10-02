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Soğan ağız kokusu yapmasın istiyorsanız...

Bol bol soğan yemenin kısa yolu limon sıkmaktır...

02 Ekim 2018 Salı 15:10
Soğan ağız kokusu yapmasın istiyorsanız...

Soğanı seven bir halkız. Soğan ve sarımsak Allah’ın lutfettiği muhteşem gıdalar. Faydaları sayılamayacak kadar çok. Eh biz de bunları seven bir halkız. Kurufasulye yanında kurusoğan, şöyle yanında bir de sarımsaklı cacık oldu mu, demeyin gitsin!

Fakat ağız kokusu felâket. Kışın da yazın da.. Hele yazın, en tahammüllü dostun arkadaşın bile konuşurken farkında olmadan püskürdüğün koku yüzünden kısa kesip yoluna gitmek isteyecek yada gülümseyerek “Maşallah bu hal..” diye sitem edecektir.

Ağzım kokmasın, ama şunu yaz kış bol bol yiyeyim diyorsanız, iki-üç limonu sıkın, içine halka halka en acısından bile olsa soğanı doğrayın. Tavaya koyun, üstünü kapatıp 5 dakika pişirin. Eğer bir de balık katarsanız içine tadına doyamazsınız.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:10
  1. soğan
  2. limon
  3. ağız kokusu

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