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Sağlık Sofranızdan eksik etmeyin! İşte çavdar ekmeğinin bilinmeyen 5 faydası
Sağlık

Sofranızdan eksik etmeyin! İşte çavdar ekmeğinin bilinmeyen 5 faydası

Çavdar ekmeği son yıllarda ülkemizde epey popüler oldu. Yüzyıllar boyunca "fakir unu" olarak sayılan çavdarın faydaları ise saymakla bitmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 18:42:00 -
Sofranızdan eksik etmeyin! İşte çavdar ekmeğinin bilinmeyen 5 faydası

Çavdar ekmeğinin faydalarını duyunca sofradaki kuralları değiştirebilirsiniz. Avrupa'da sıklıkla tüketilen çavdar ekmeği Türkiye'de artık hemen hemen birçok yemek sofrasının vazgeçilmezi oldu. Bu durum hem ekmeğin lezzetinden hem de besin değerinden.

Çavdar kilo kontrolüne en fazla yardımcı olan bir tahıl. İşte kokusu, rengi ve tadıyla ünü sınırları aşan çavdar ekmeğinin bilinmeyen 5 faydası...

Çavdar ekmeğinin 5 faydası

- Tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur

- Sindirimi uzun sürer ve kan şekerini yükseltmez

- Yağ yakımını engellemez, aksine fayda sağlar

- Vücuda gerekli olan aminoasitleri yüksek oranda içerir

- Kolesterolü dengede tutar

 

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