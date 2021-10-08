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Ekonomi Sofralık zeytinin merkezinde üreticiler kaliteden memnun
Ekonomi

Sofralık zeytinin merkezinde üreticiler kaliteden memnun

Manisa’nın Akhisar ilçesinde üreticiler, sofralık zeytinlerinin kaliteli olduğuna işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:42:00 -
Sofralık zeytinin merkezinde üreticiler kaliteden memnun

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, yaklaşık 30 yıl öncesine kadar tütün üretim merkezi olan ilçenin zamanla zeytinde öne çıkmaya başladığını söyledi. Bölgedeki 850 bin dekarlık tarım arazisinin 550 bin dekarını zeytinliklerin oluşturduğunu belirten Akbuğa, şöyle konuştu:

“Akhisar, 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla sofralık zeytin üretiminde merkez durumda. Yıllar önce zeytin rekoltesinde 350 bin tona yaklaştık. Bu değişebiliyor, geçen sene 206 bin tonda kaldık. Bu yıl ise 130 bin ton civarında bekliyoruz. Zeytin ağaçlarının çiçeklendiği bahar ve yaz döneminde havaların çok sıcak gitmesi, sonrasında ani hava değişimleri buna neden oldu. Akhisar’da rekoltemiz düşük ama kalite yönünden her zamankinden daha iddialıyız.”

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