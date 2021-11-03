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Ekonomi Sofralık zeytin ihracatı 150 milyon doları aştı
Ekonomi

Sofralık zeytin ihracatı 150 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri, sofralık zeytin ihracatında 2020-21 sezonunda, Türkiye tarihinde ilk kez 150 milyon dolar barajının geçildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:57:00 -
Sofralık zeytin ihracatı 150 milyon doları aştı

2019-2020 sezonunda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 145,7 milyon dolar döviz geliri elde edildi. 2020-2021 sezonunda ise 430 bin ton sofralık zeytin rekoltesi gerçekleşirken bunun 88 bin 430 tonu ihraç edilerek, 150 milyon 142 bin dolarlık dövizi geliri elde edildi. Siyah zeytin ihracatında ilk sırada 33,5 milyon dolarlık tutarla Almanya yer aldı.

Hedef 100 bin ton

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye’nin 90 milyon zeytin ağacının meyve veren ağaçlar arasına katıldığını ve zeytin rekoltesinin her yıl artmasını beklediklerini belirtti. Sofralık zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin 2021-2022 sezonunda, önceki yıllardan yüksek olacağına ilişkin ipuçlarına sahip olduklarını ve 100 bin ton sofralık zeytin ihracatı hedeflediklerini belirten Davut Er, “Zeytin üreticisinin önemli maliyet kalemleri gübre, ilaç ve akaryakıt başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerinde astronomik artışlar oldu. Üreticilerimizin ağaçlarına bakabilmeleri için üreticimize verilen primlerin zeytinyağında 3 lira, dane zeytinde de 75 kuruşa çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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