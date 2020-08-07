Sofralık üzümde hasat ve ihracat başlangıç tarihleri belli oldu

İZMİR (AA) - Sultani ve Mevlana sofralık üzüm çeşitlerinin hasat ve ihraç başlangıç tarihleri, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin de içinde bulunduğu komisyon tarafından belirlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, alınan karar gereği, bu yıl sultani üzümde kesime 7 Ağustos'ta, ihracata 8 Ağustos'ta başlanacak. Mevlana tipi sofralık üzümde ise ilk kesim 11 Ağustos'ta, ilk ihracat 12 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin 2019'da her iki çeşit üzüm ihracatından 95 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini belirtti.

Bu yıl, kalite ve verimin yüksek olduğu çeşitlerde hedef yükselttiklerini vurgulayan Uçak, "Türkiye geçen yıl 49 ülkeye 92 milyon 740 bin dolarlık sultani çekirdeksiz sofralık üzüm, 2,2 milyon dolarlık Mevlana üzümü ihraç ettik. Rusya, 50,3 milyon dolarlık ithalatla Türk üzümünü en fazla tercih eden ülke oldu. Ukrayna, 7,7 milyon dolarlık tutarla ikinci olurken, Almanya 6,8 milyon dolarlık Türk üzümü aldı. Bu yıl ise hedefimiz 110 milyon dolar. Döviz kurlarındaki seviye de bu sezon ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek boyutta." değerlendirmesinde bulundu.

Çekirdeksiz sofralık sultani üzümün anavatanın Anadolu olduğunu kaydeden Uçak, üzümün İzmir-Manisa-Denizli üçgeninde 55 bin üreticinin geçim kaynağı olduğu da sözlerine ekledi.







