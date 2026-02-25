Sofraların şifalı masalı! Çankırı’nın meşhur Keloğlan çorbası Ramazan'da bereket saçıyor!

  • İSTANBUL
Çankırı’da "Keloğlan çorbası" olarak ün salan asırlık tarhana, Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar sofralarının başköşesine kuruldu. Besleyici değeri ve uzun süre tok tutan yapısıyla bilinen bu eşsiz lezzet, içeriğindeki doğal antibiyotik etkisiyle hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi görüyor.

Çankırı'da "Keloğlan çorbası" olarak da adlandırılan tarhana çorbası, besleyici ve tok tutucu özelliğiyle Ramazan ayında sofralardaki yerini alıyor.

Kış aylarının sembolü haline gelen tarhana çorbası, içeriğindeki vitaminler, mineraller ve doğal antibiyotik özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlıyor. Masallara konu olan ve Çankırı'ya ait olduğu bilinen Keloğlan ile özdeşleşen çorba özellikle Ramazan ayında Çankırı'da ayrı bir öneme sahip. 30 gün boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Keloğlan çorbası, hem besleyici özelliği hem de tok tutucu özelliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

 

"Ramazan ayında 30 gün boyunca tarhana çorbası tüketilmektedir"

Keloğlan çorbasının Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü söyleyen restoran işletmecisi Şahin Harmancı, "Keloğlan çorbası diye adlandırdığımız tarhana çorbası yöresel bir çorbamızdır. Bu çorbanın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Bu çorbayı nenelerimiz daha iyi yapar. Biz de bu tarifi işletmemizde satıyoruz. Gerçekten çok sağlıklı, adeta şifa kaynağıdır. Bu çorba için Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelenler vardır. Yöresel çorba için turistlerin Çankırı'yı tercih etmesi bile bize gurur veriyor. Biz Çankırı'da bu çorbaya Keloğlan çorbası diyoruz. Bildiğiniz gibi Keloğlan Çankırılıdır. Bu da Keloğlan'ın annesinin şifalı tarifinden yapılan bir çorbadır. Günümüzde ise köylerde nenelerimiz tarafından yapılmaktadır. Çankırı'da Ramazan ayında 30 gün boyunca tarhana çorbası tüketilmektedir. Kışın gerçekten birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olmaktadır. Bu çorbanın yanında da Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünü olan küpecik peyniri servis edilir. Bu peynir, çorbanın içine karıştırılarak tüketilir" dedi.

 

"Ramazan'da başka çorbalar bu çorbanın yerini tutmaz"

Ramazan ayında Keloğlan çorbası tükettiklerini söyleyen Döndü Harmancı, "Biz Keloğlan çorbasını kış için hazırlarız. Çankırı'da kışlık hazırlık kapsamında hemen her evde yapılır. Bu çorbayı Çankırı halkı özellikle Ramazan ayında daha çok tüketir. Ramazan'da başka çorbalar bu çorbanın yerini tutmaz" diye konuştu.

