Fenerbahçe için İngiltere'de kader anı! Nottingham Forest karşısında tur için mucize aranıyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İngiliz ekibi Nottingham Forest'e konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Kanarya, yarın oynanacak karşılaşmada 3 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 4 veya üzeri galibiyet alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak. İngiliz ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

Avrupa kupalarında 300. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 422 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 158. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 157 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 218 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 197 gole engel olamadı.

Oosterwolde ve Fred cezalı

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü. Aynı zamanda sakatlığı da bulunan ve yarınki mücadelede forma giyemeyecek olan Oosterwolde, bu sezon Avrupa Ligi'nde 8 maçta 90 dakika sahada kaldı. Fred ise 7 mücadelede süre aldı.

Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, Talisca, Ederson sakatlandı

Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Bu iki isme lig maçının ardından 4 futbolcu daha eklendi. Yapılan tetkikler sonrası Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan 6 futbolcu İngiltere'deki maçta forma giyemeyecek.

Eldiven Tarık Çetin'de

Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Ederson'un yerine kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Deneyimli kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde olmaması nedeniyle Tarık, ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş maçlarında görev aldı. Nottingham Forest maçında yedek kaleci Engin Can Biterge olacak.

Fenebahçe'nin dış sahada 5. maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında bu sezon dış sahada 4 mücadele oynadı. Tek galibiyetini Brann deplasmanında alan Tedesco'nun öğrencileri, Viktoria Plzen ve FCSB ile berabere kaldı. Dinamo Zagreb karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 6 gol gönderirken, kalesinde ise 4 gol gördü.

İngiliz takımları ile 23. kez

Fenerbahçe, bu güne kadar İngiltere temsilcileri ile 22 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile 3 maç yaptı. Fenerbahçe; Manchester City ve Chelsea ile ikişer, Newcastle United ve Nottingham Forest ile 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 22 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Nottingham Forest, son maçta Liverpool'a kaybetti

Bu sezon 4 teknik adamla çalışan Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Ligde oynadığı 27 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada bulunuyor. Nottingham ekibi son maçında Liverpool'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Maurizio Mariani düdük çalacak

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. AVAR'da ise Daniele Chiffi eşlik edecek.