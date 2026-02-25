ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı

Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki İran kaynaklı güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek Orta Doğu’ya yönelik hava gücü sevkiyatına hız verdi.

Washington yönetiminin son hamlesiyle, 12 adet F-22 hayalet savaş uçağı İsrail’in güneyinde bulunan bir askeri üsse iniş yaptı.

Salı günü erken saatlerde İngiltere’deki üslerinden ayrılan jetlerin, bölgedeki muhtemel çatışma risklerine karşı caydırıcılık sağlaması hedefleniyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun "en üst seviyeye" çıktığı ve sevkiyatın bir hazırlık aşaması olduğu vurgulandı.

BÖLGEDE 20 YILIN EN BÜYÜK HAVA OPERASYONU

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen veriler, ABD’nin Orta Doğu’ya yalnızca F-22 değil; F-35, F-15 ve F-16’lardan oluşan geniş bir hava filosu gönderdiğini doğruladı.

Savunma uzmanları, bu tahkimatı 2003 yılındaki Irak işgalinden bu yana gerçekleştirilen en büyük hava gücü konuşlandırması olarak nitelendiriyor.

İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin tıkanma noktasına gelmesi ve karşılıklı sert açıklamalar, bölgedeki askeri hareketliliğin kalıcı hale gelebileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.