Dünya ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı
Dünya

ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı

ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkarıyor. İngiltere’den havalanan 12 adet F-22 hayalet savaş uçağı, İran’la artan gerilimin ortasında İsrail’in güneyindeki hava üssüne konuşlandırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki İran kaynaklı güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek Orta Doğu’ya yönelik hava gücü sevkiyatına hız verdi.

Washington yönetiminin son hamlesiyle, 12 adet F-22 hayalet savaş uçağı İsrail’in güneyinde bulunan bir askeri üsse iniş yaptı.

Salı günü erken saatlerde İngiltere’deki üslerinden ayrılan jetlerin, bölgedeki muhtemel çatışma risklerine karşı caydırıcılık sağlaması hedefleniyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun "en üst seviyeye" çıktığı ve sevkiyatın bir hazırlık aşaması olduğu vurgulandı.

BÖLGEDE 20 YILIN EN BÜYÜK HAVA OPERASYONU

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen veriler, ABD’nin Orta Doğu’ya yalnızca F-22 değil; F-35, F-15 ve F-16’lardan oluşan geniş bir hava filosu gönderdiğini doğruladı.

Savunma uzmanları, bu tahkimatı 2003 yılındaki Irak işgalinden bu yana gerçekleştirilen en büyük hava gücü konuşlandırması olarak nitelendiriyor.

İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin tıkanma noktasına gelmesi ve karşılıklı sert açıklamalar, bölgedeki askeri hareketliliğin kalıcı hale gelebileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.

1
Yorumlar

Sari eskiya Trump MAGA(Make Again Great America) amerijayi tekrar buyuk yap! Diye yola cikip geldihi yer MEGI-*Make Again Genocide Israel) ISRAILI TEKRAR SOYKURIMCI YAP!

Sari eskiya Trump MAGA(Make Again Great America) amerijayi tekrar buyuk yap! Diye yola cikip geldihi yer MEGI-*Make Again Genocide Israel) ISRAILI TEKRAR SOYKURIMCI YAP!.... BIRLIKTE YOKOLACAKSINIZ INSALLAH...ingiltere-almanya vd siyonust zalim soykrimci azgin katil devletlerle birlikte

KURT.

GALİP OLAN ALLAH,BU KAFIRLER DEFANSI IYI ACTI,RABBIM BELALARINI YURTLARINDA VERECEK.YA DA COK OGUNDUKLERI,GEMILERINDE TIKANAN WC,PISLIKLERINDE BOGULURLAR,HURDA YIGINI DA BASLARINA BELA OLUR,BU DA KATIL ISRAIL VE USAGI ABD NIN SONU OLACAK.AZGINLARA MUHLET İN ,SONU YAKIN.
