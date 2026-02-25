  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta çağrı yapacak Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır! Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Mahkeme Başkanı: Aşama aşama ilerleyeceğiz HAVELSAN kapasitesini yüzde 40 artırıyor! Yeni tesisler ve SANCAR SİDA hizmete girdi Küresel haydut ABD'den denizlerde yeni korsanlık! Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine hukuksuzca el koydular! Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor! CHP’nin şişirme anketleri sert söndü: Halkın yüzde 61'i ‘Bunlar memleket yönetemez’ diyor Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf! Mahkemeden CHP’nin kurultayına ilişkin flaş karar
Dünya Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi!
Dünya

Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde yer alan Rizdvyanka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde yer alan Rizdvyanka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Doğu askeri grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!"
Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!"

Dünya

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!"

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!
Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Gündem

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"
Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

Gündem

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23