Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi!
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde yer alan Rizdvyanka yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Doğu askeri grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Gündem
