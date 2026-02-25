  • İSTANBUL
Tokat'taki Dilim Kayaları artık Tabiat Anıtı
Tokat'taki Dilim Kayaları artık Tabiat Anıtı

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Dilim Kayalar, Türkiye’nin 692. korunan alanı ve 112. Tabiat Anıtı ilan edilerek koruma altına alındı.

Foto - Tokat'taki Dilim Kayaları artık Tabiat Anıtı

Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde bulunan ve yörede "Dilim Kayalar" olarak bilinen doğal oluşum, Tarım ve Orman Bakanlığı makamı onayıyla 'Tabiat Anıtı' ilan edilerek koruma altına alındı.

Foto - Tokat'taki Dilim Kayaları artık Tabiat Anıtı

Böylece alan, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Türkiye’nin 692’nci korunan alanı, 112’nci Tabiat Anıtı oldu.

Foto - Tokat'taki Dilim Kayaları artık Tabiat Anıtı

19,41 hektarlık bir alanı kapsayan ve deniz seviyesinden 795 metre yükseklikte yer alan Dilim Kayalar, jeolojik yapısı ve dikkat çekici görünümüyle öne çıkıyor.

Foto - Tokat'taki Dilim Kayaları artık Tabiat Anıtı

Zaman içerisinde kayaların bir kısmının çökmesiyle oluşan doğal yapı, görsel açıdan Kapadokya bölgesindeki kaya oluşumlarını andırıyor.

