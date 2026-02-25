  • İSTANBUL
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!
Giriş Tarihi:

İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!

New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani, Müslüman polis memurlarıyla beraber sahur yaptı.

#1
Foto - İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!

DUA ETTİ Mamdani, sahur öncesi Müslüman polis memurlarıyla buluştu. Sahura başlamadan önce polis memurlarıyla birlikte dua eden Mamdani, akabinde de polislerle sahurunu yaptı.

#2
Foto - İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!

KRİZ MERKEZİNE GİTTİ Zohran Mamdani, kar fırtınasının yaşandığı şehirde sahurunu kriz merkezinde bulunan Müslüman personelle açtı ve bu vesileyle de kriz merkezini ziyaret etmiş oldu.

#3
Foto - İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!

İFTAR DAVETLERİNE KATILIYOR Mamdani, görev gelmesinin ardından yaşanan ilk Ramazan ayında şehirdeki farklı Müslüman topluluklarla iftarlara katılıyor.

#4
Foto - İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!

İLK GÖÇMEN MÜSLÜMAN BAŞKAN Zohran Mamdani'yi seçim sürecinde en çok destekleyen siyasetçilerden biri olan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "New York şehri için yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu dile getirmişti.

#5
Foto - İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!

Cortez, "New York'ta korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik." demişti.

#6
Foto - İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket!

"Zohran Mamdani, bu muhteşem şehrimizin ilk Müslüman Belediye Başkanı olacak." diyen Cortez, ayrıca Mamdani'nin bir göçmen şehir olarak bilinen New York'un son 50 yıllık tarihinde "bu görevi üstlenen ilk göçmen belediye başkanı" olduğuna dikkati çekmişti. / kaynak: haber7

