Sofraların en leziz pilavı: Esmer bulgurlu nohut Hem hafif hem doyurucu bir yemek arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, esmer bulgurlu nohutlu pilav tarifi…

Esmer bulgur geleneksel bir Anadolu lezzetidir. Buğdayın öğütülmesiyle elde edilen esmer bulgur, muadillerine göre çok daha lezzetli ve sağlıklıdır. Esmer bulguru faydaları nelerdir? Esmer bulgur B12 hariç tüm B grubu vitaminleri içerir.

Bu lezzetli ürün lif açısından son derece zengindir. Esmer bulgur ölçülü tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenler.

Esmer bulgur iyi bir folik asit deposudur. Bu gıdayı hamileler ve çocuklar rahatlıkla tüketebilir.

Yapılan çalışmalar esmer bulgurun bağırsak kanserine karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Esmer bulgur uzun süre tokluk hissi sağlar. Esmer bulgur nasıl kullanılır? Esmer bulguru, normal bulguru kullandığınız her yemekte tercih edebilirsiniz. Esmer bulgur ile pilav, çorba ve salatalar hazırlayabilirsiniz. Esmer bulgurlu nohut pilavı nasıl yapılır? Malzemeler: 2 su bardağı esmer bulgur

3,5 su bardağı sıcak su

1 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet soğan

2 su bardağı haşlanmış nohut

Zeytinyağı

Tuz

Baharat Öncelikle bulguru güzelce yıkayıp süzün. Tencereye yağı alın. Isınan yağın içerisine soğanı ekleyip soteleyin. Soğanın üzerine domates ve biber salçasını ilave edip soteleyin. Ardından tencereye esmer bulguru alıp karıştırın. Bu aşamada tencereye tuz da ilave edin. Bulgur güzelce karışınca nohut ve suyu ilave edip, tencerenin kapağını kapatın. Pilavınızı kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Esmer bulgur pilavınıza baharat olarak pul biber, nane ve karabiber kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz pilavınızı dereotu ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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