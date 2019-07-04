0553 313 94 23

Sofraların en leziz pilavı: Esmer bulgurlu nohut

Hem hafif hem doyurucu bir yemek arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, esmer bulgurlu nohutlu pilav tarifi…

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Sofraların en leziz pilavı: Esmer bulgurlu nohut

Esmer bulgur geleneksel bir Anadolu lezzetidir. Buğdayın öğütülmesiyle elde edilen esmer bulgur, muadillerine göre çok daha lezzetli ve sağlıklıdır.

Esmer bulguru faydaları nelerdir?

  • Esmer bulgur B12 hariç tüm B grubu vitaminleri içerir.
  • Bu lezzetli ürün lif açısından son derece zengindir. Esmer bulgur ölçülü tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenler.
  • Esmer bulgur iyi bir folik asit deposudur. Bu gıdayı hamileler ve çocuklar rahatlıkla tüketebilir.
  • Yapılan çalışmalar esmer bulgurun bağırsak kanserine karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.
  • Esmer bulgur uzun süre tokluk hissi sağlar.

Esmer bulgur nasıl kullanılır?

Esmer bulguru, normal bulguru kullandığınız her yemekte tercih edebilirsiniz. Esmer bulgur ile pilav, çorba ve salatalar hazırlayabilirsiniz.

Esmer bulgurlu nohut pilavı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 su bardağı esmer bulgur
  • 3,5 su bardağı sıcak su
  • 1 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Baharat 

Öncelikle bulguru güzelce yıkayıp süzün.

Tencereye yağı alın.

Isınan yağın içerisine soğanı ekleyip soteleyin.

Soğanın üzerine domates ve biber salçasını ilave edip soteleyin.

Ardından tencereye esmer bulguru alıp karıştırın.

Bu aşamada tencereye tuz da ilave edin.

Bulgur güzelce karışınca nohut ve suyu ilave edip, tencerenin kapağını kapatın.

Pilavınızı kısık ateşte pişirmeye özen gösterin.

Esmer bulgur pilavınıza baharat olarak pul biber, nane ve karabiber kullanabilirsiniz.

Arzu ederseniz pilavınızı dereotu ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç bilanço! 75 dönüm arazi zarar gördü
    1. Korkunç bilanço! 75 dönüm arazi zarar..
    2. Beyoğlu’nda yanan binadan yere düşen..
    3. Güral: ”Fındık üreticisi ve ülke..
    4. Mamaklı kadınlar el emeği göz nuru..
    5. Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu..
    6. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    7. Kur’an kursu öğrencilerine trafik..
    8. 700 TL borç için arkadaşını öldüren..
    9. Tunus’un Zarzis sahili açıklarında..
    10. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    11. TTSO Başkanı Hacısalihoğlu,..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de..
    13. Yürüdükleri çevreyi temizlediler
    14. AK Partili Ören’den..
    15. Gevaş’ta ‘Van Turizmine Yeni Bir..
    16. Efeler Belediyesinden ‘Çevre Film..
    17. Sağlık Bakanı Koca’dan yazar Nuri..
    18. Soylu mevkidaşı Morinov ile görüştü
    19. Hafter güçlerinin yaptığı katliamda..
    20. Hürriyet, esnaf odalarıyla bir araya..
    21. İran: “Suudi Arabistan İran petrol..
    22. Araca ve duvara çarparak durabildi!..
    23. Malatya'daki trafik kazası güvenlik..
    24. Samsung'a yanıltıcı reklam suçlaması
    25. "Amacımız taraftarı engellemek değil"
    26. Başkan Tanğlay, halk buluşmalarına..
    27. Yılmaz: "Türk dünyası ile dost değil,..
    28. Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı..
    29. Soylu'dan Bulgar mevkidaşına teşekkür..
    30. LGS tercihlerinde "Mesleğim Hayatım"..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”