Şoförü satın almışlar! CHP'den DEM Parti'ye İstanbul operasyonu!

31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin son teslim günü 20 Şubat'tı. DEM Parti'nin İstanbul listesi, YSK'ya gecikmeli olarak teslim edilmişti. DEM'in İstanbul'da yarışa giremeyeceği iddiası konuşulurken YSK, daha sonra bir açıklama yaparak DEM Parti'nin başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu krizle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'un bazı ilçelerinde ittifak yapılırken İBB adaylarının YSK'ya zamanında bildirilmemesi için bir operasyon çekildiği iddia edildi. DEM Parti'nin İstanbul aday listesinin gecikmesinin arkasında bir CHP'linin DEM Parti şoförünü satın almasının yattığı konuşuluyor.

LİSTE YSK'YA GECİKMELİ VERİLDİ

31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin son teslim günü 20 Şubat'tı. DEM Parti'nin İstanbul listesi, YSK'ya gecikmeli olarak teslim edilmişti. DEM'in İstanbul'da yarışa giremeyeceği iddiası konuşulurken YSK, daha sonra bir açıklama yaparak DEM Parti'nin başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu krizle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DEM'İN ŞOFÖRÜ SATIN ALINDI

Gazeteci Bülent Aydemir CHP'nin listelerin yetişmemesi için DEM Parti'nin şoförünün satın alındığını iddia etti. Gecikmenin nedeniyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "İddia o ki; DEM’in İstanbul Büyükşehir aday listesini YSK’ya götüren şoför; bir CHP’li tarafından satın alındı. Şoför yolu uzattı; 'hızlı sür' diyen parti temsilcisine, 'Kaza mı yapayım?' dedi. 'Şoför hakkında suç duyurusu var' deniliyor. Doğruysa vah ki ne vah! Vahim iddialar!.."

"AK PARTİ'YE BAŞVURSAYDI..."

"Halbuki DEM, 'aday listesi yetiştireceğiz' diye AK Parti’ye başvursaydı; çok büyük ihtimalle helikopter kaldırırlardı… Kaderin cilvesi işte… Sonuçta geç-meç de olsa YSK başvuruyu aldı kabul etti. Takdir milletindir…"

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