  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Şoförlere izolasyonlu sevkiyat izni

Tır şoförlerinin pandemi döneminde yaşadıkları sorunlardan birisi daha çözüme kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:10:00 -
Şoförlere izolasyonlu sevkiyat izni

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verileceğini açıkladı. Uluslararası taşımacılık konusunda İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, sevkiyatların olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul (Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edileceği müjdesini verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı