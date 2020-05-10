Şoförlere izolasyonlu sevkiyat izni
Tır şoförlerinin pandemi döneminde yaşadıkları sorunlardan birisi daha çözüme kavuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verileceğini açıkladı. Uluslararası taşımacılık konusunda İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, sevkiyatların olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul (Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edileceği müjdesini verdi.