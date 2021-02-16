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Gündem Şoför direksiyondan inip aracın önüne atladı
Gündem

Şoför direksiyondan inip aracın önüne atladı

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, yolda kayan otomobilini durdurmak için direksiyondan inerek kendini aracın önüne attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:24:00 -

İstanbul'da dün kar yağışı etkili olurken, Esenyurt'ta da şiddetli şekilde yağan kar nedeniyle yollarda buzlanma oldu. Güzelyurt Mahallesi'nde buzlanan yolda yokuş aşağı gitmeye çalışan bir otomobil, kaymaya başladı. Otomobili durdurmak isteyen sürücü, kendini aracın önüne attı. Kayan aracın önüne geçen ve ittirerek durdurmaya çalışan sürücünün o anları bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Malına zarar gelmesin diye az daha canından olacaktı"

Olayı gören ve iş yerinin camından bütün gün kayan araçları seyrettiklerini dile getiren Melek Çelik, "Dün işimizi gücümüzü bıraktık. Kayan arabaları izledik. Kayan araçlar, aracının önüne atlayanlar, neler neler vardı. Arabası durdu. Durdurabildi. Sonra birden arabadan atladı. Önüne geçti. Neredeyse canından olacaktı. Malıma zarar gelmesin derken neredeyse canından olacaktı. Kendi gücüyle, insan gücüyle durdurmaya çalıştı aracı. Döne döne gitti araçlara çarptı" diye konuştu.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ömer Akpınar ise, "Akşam buzlanmaya başladı. Biz de çalışırken kayan araçları seyretmeye başladık. Sonra izlemeyi bıraktık yardım etmeye başladık. Çünkü zor durumda olanlar vardı. Bugün de bazı araçları durdurduk. Çıkarken zorlanıyor araçlar, kayıyorlar. Kamerayı aldım çekmeye başladım. Ayağını frenden çekince araç kaymaya başladı. Allah'tan adama bir şey olmadı" dedi.

Aynı caddede ve bir yan cadde de kayan başka araçlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Yorumlar

ahmet

Aziz Nesinin toprağı bol olsun. Haklı imiş kimi konuda
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