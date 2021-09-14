Sodayı bu amaçla tüketenler dikkat! Bu kez uyarı ABD'den geldi

New York Times'da, bir yazar olan Abby Ellin'in on yıllardır günlük asitli diyet içeceğe karşı "güçsüz" olduğunu açıkladığı bir makale yayınladı. Ellin, "Çeşitli zamanlarda durmaya çalıştım ama kendimi bir haftadan daha uzun süre mahrum bırakamadım" diye yazdı. Diyetten ancak kalıcı karın ağrısı kolonoskopi, ultrason ve BT taraması gibi tıbbi tanı prosedürlerinin incelenmesini gerektirdiğinde çıkabildi ve hepsi sonuçsuz kaldı.

En sevdiğiniz diyet içeceği olmadan yaşayamayacağınızda gerçekte neler olduğunu ortaya çıkarmak için halk sağlığı, psikoloji ve beslenme konularında uzmanlaşmış klinik uzmanlarla konuştu. Diyet soda içmenin gizli yan etkilerini öğrenmek için okumaya devam edin.

Bilim, diyet asitli içeceklerin uyarıcı maddeler kadar şiddetli, hatta ondan daha kötü bağımlılığa yol açabileceğini söylüyor.

Ellin, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının, bağımlılık yapan maddeler listesinde diyet asitli içecekleri saymadığını açıklıyor.

Bununla birlikte, araştırmalar, muhtemelen eklemenin dikkate alınması gerektiğini öne sürüyor. Ellin, laboratuvar farelerinin sakarin ve kokain arasında seçim yapmaya zorlandığı, araştırmacıların "son derece bağımlılık yapan ve zararlı bir madde" olarak tanımladığı kokain arasında seçim yapmaya zorlandığı 2007 tarihli bir araştırmaya atıfta bulunuyor.

İkisi arasında, oranların dikkate değer bir yüzde 94'ü, daha önce kokain bağımlılığı belirtileri göstermiş olsalar bile, kokain yerine sakarini seçti.

Sahte tatlılık, özlemi tetikler.

Bir doktor, diyet asitli içeceklerin sakarin yerine aspartam ile tatlandırıldığını, ancak iki yapay tatlandırıcının benzer bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Ellin,Pamela Peeke adlı bir uzmandan yardım aldı. Uzmanlık alanları arasında beslenme ve halk sağlığını sayan Peeke, diyet sodayı tatlandıran aspartamın neden daha fazlasını isteyebileceğiniz konusunda büyük ölçüde suçlandığını açıklıyor: Çünkü yapay tatlandırıcılar aslında bir düzeltme sağlamazlar.

Ellin'in yazdığı gibi: "Yapay tatlandırıcılar beynin ödül sistemini harekete geçirir, ancak normal şekerin sadece yarısı kadar," dedi Dr. Peeke. Sahte şeker, gerçek şekerle aynı şeyi paketlemez, bu yüzden daha fazlasını istemenizi sağlar.

Kafein de suçlanıyor.

Ellin, kafeinle birleşen tatlandırıcıların diyet sodayı onu seven birçok kişi için güçlü bir bir birleşim haline getirdiğini söylüyor

Bazı uzmanlar, diyet asitli içecekleri, diğer ilaçlar gibi tedavi etmemizin zamanının geldiğine inanıyor. Ashley Gearhardt, PhD, Michigan Üniversitesi'nde psikoloji doçenti ve okulun Gıda ve Bağımlılık Bilim ve Tedavi Laboratuvarı direktörüdür.

Ellin'in raporuna göre Gearhardt, diyet asitli içecek veya herhangi bir diyet soda, bağımlılık yapıcı etkileri için uygun test protokolüne tabi tutulan yeni bir farmasötik ürün olsaydı, daha fazla inceleme yapılmasının muhtemel olacağını söyledi. Gearhardt'ın dediği gibi, "Çok endişelenirdik." diye belirtiyor.

Diyete geri dönmeniz gerekip gerekmediğini nasıl öğreneceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Ellin, diyet asitli içecekleri temelli bırakmaya teşvik eden yaşadığı karın ağrısının yanı sıra, içeceğin kendisi için "Tide pod'un alacağını hayal ettiğim gibi" tatmaya başladığını söyledi.

Gearhardt, diyet sodaya bağımlılığınızın çok ileri gittiğini gösterebilecek fiziksel semptomların yanı sıra, aşağıdaki semptomları bazı tanınabilir bağımlılık belirtileri olarak tanımladı:

Bir arzunun kontrolünü kaybettiğinde.

Tükettiğinizde, tüketmemeniz gerektiğini bilseniz bile.

Ondan uzaklaşırken, sizi geri çekilme yoluyla gönderir. (Roza)