Sodanın faydalarını biliyor musunuz?

Mide yanması ve ekşimesi mide asidinin artmasından ileri gelir ve soda bu aside nötralize eder.

Yiyecekler yoluyla yeterince alamadığımız kalsiyum, magnezyum, sodyum ve flor gibi mineralleri soda sayesinde alırız. Özellikle yaz aylarında terlemeden dolayıı kaybettiğimiz mineralleri de soda içerek telafi edebiliriz.

Soda mide, böbrekler, idrar yolları ve bağırsak fonksiyonlarını destekler. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan biri günde 1 küçük şişe soda tüketebilir.

Sağlıklı kişilerde günde 1 küçük şişe soda içmek böbrek taşı oluşumunu engeller.

Sindirimi kolaylaştırdığından kabızlığı azaltmaya yardımcı olur.

Sodanın cilt üzerinde canlandırıcı etkisi bulunuyor. Temiz cilde pamuk yardımıyla süreceğiniz soda, cildinizin su ve mineral ihtiyacını karşılar. Kuruduktan sonra cildinizin daha sağlıklı göründüğünü fark edersiniz.

Sodanın serinletici etkisi vardır. Yaz aylarında yüksek kalorili gazlı içecekler yerine soda tercih edilmesi kilo almaya engel olur, kilo vermeyi kolaylaştırır.

Mide yanması ve ekşimesi mide asidinin artmasından ileri gelir ve soda bu aside nötralize eder.