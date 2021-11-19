Sodalı poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay sodalı poğaça tarifi

Bu tarifle poğaça çok daha uzun süre dayanıyor ve çok lezzetli.

Malzemeler

5 su bardağı Söke Geleneksel Un

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 şişe soda

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

1 paket instant kuru maya

Çörek otu (üzerine)

Yapılışı

Süt, şeker, maya ve tuzu maya eriyene dek karıştırın. Yumurtanın akı (sarısını ayırın) ve diğer malzemeleri de ekleyin ve hamur oluşana dek karıştırın. Kabın üzerini örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler ayırıp, içine dilediğiniz malzemeyi (zeytin, peynis vb.) veya sade olarak şekillendirip fırın tepsinize yerleştirin. Yarım saat daha mayalandırıp üzerine yumurtanın sarısını sürüp çörek otu serperek 180 derece ısıtılmış fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Afiyet olsun...