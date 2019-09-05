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Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları

Ülkemizin geleneksel içeceklerinden biri olan sodalı ayran, aslında vücudu rahatlatan bir karışım. Bunca zamandı faydalarını bilmeden içtiğimiz bu içeceğin, yararlarını öğrenme vakti geldi! Sodalı ayran ne işe yarar? Hazmı kolaylaştırır mı? İşte detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 07:58
Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları

Ülkemizin geleneksel içeceklerinden biri olan sodalı ayran, aslında vücudu rahatlatan bir karışım. Bunca zamandı faydalarını bilmeden içtiğimiz bu içeceğin, yararlarını öğrenme vakti geldi! Sodalı ayran ne işe yarar? Hazmı kolaylaştırır mı? İşte detaylar...

Soda, düzenli ve yeterli tüketildiğinde başlı başına bir şifa kaynağıdır. Doğal bir ortamdan çıkan bu saf içeceğin mineral dengesi ve içeriği oldukça dengeleyicidir. Aynı zamanda hazımsızlık ve kan akışına oldukça fazla katkı sağlıyor. 

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Yoğurt ise, gene geleneksel ve probiyotik bir yiyeceğimiz. Her gün tüketildiği takdirde besleyici ve onarıcıdır. Fakat foğal olmasına özen gösterilmelidir. 

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İşte bu iki harika besin bir araya geldiğinde ise, faydalar ikiye katlanıyor. 

Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları

  • Kiloyu dengeleyen bir yapıya sahiptir.
  • Bağırsakları temizler ve rahatlatır.
  • Mide problemlerini ortadan kaldırır, yatıştırır.
  • Kas ve kemik sağlığını destekler.
  • Bağışıklık sistemini dengeler.
  • Kalsiyum ihtiyacını sağlar ve düzenler.
  • Ödem ve şişkinliği vücuttan atar.
  • Antioksidandır.
  • İltihap giderici özelliğe sahiptir.
  • Düzenli tüketimi tansiyonu dengeler.

Sodalı ayran zayıflatır mı?

Sodalı ayranı düzenli tükettiğinizde vücudunuza birçok mineral ve vitamin gireceği için, hastalıklara yakalanma riskiniz azalıyor. Aynı zamanda probiyotik oluşu sayesinde bağırsaklardaki kötü bakterileri öldürüp, iyilerin çoğalmasını sağlıyor. İçerdiği soda sayesinde sindirim sistemi rahatladığı ve hazmı kolaylaştırdığı için, vücut ideal kilosunu geliyor. 

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Bu sayede düzenli tüketimi göbek ve basen bölgesindeki yağ ve ödemi vücuttan dışarıya hızlı bir şekilde atıyor. Fakat bununla birlikte, 'zaten eriyecek' düşüncesiyle fazla yememek gerekiyor. Yemeklerinizle birlikte sodalı ayran tercih edebilir, sonrasında kilonuzu dengelemek için yürüyüş ve egzersizlerle destekleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:58
  1. Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları
  2. Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları nelerdir?
  3. sodalı ayranın faydaları
  4. maden suyu ve ayran karışımının faydaları
  5. ayranla soda neden içilir
  6. sodalı ayran ile zayıflayanlar
  7. soda ayran kürü
  8. sodalı ayran kürü

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