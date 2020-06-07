Sodalı ayran zayıflatır mı? Sodalı ayranın faydaları

Geleneksel olarak tükettiğimiz sodalı ayran, aslında birçok faydayı bünyesinde barındıran, harika bir içecek. Tek bir bardakta bile vücuda binlerce vitamin ve mineralin girmesine olanak sağlayan sodalı ayranı mutlaka denemeli, mümkünse ayda bir bardak tüketmelisiniz.

Soda, düzenli ve yeterli tüketildiğinde başlı başına bir şifa kaynağıdır. Doğal bir ortamdan çıkan bu saf içeceğin mineral dengesi ve içeriği oldukça dengeleyicidir. Aynı zamanda hazımsızlık ve kan akışına oldukça fazla katkı sağlıyor.

Yoğurt ise, gene geleneksel ve probiyotik bir besin. Her gün tüketildiği takdirde vücutta besleyici ve onarıcı bir rol oynar. Doğal bir yoğurt olması, daha faydalı olacaktır.

İşte bu iki harika besin bir araya geldiğinde ise, faydalar ikiye katlanıyor.

Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları

Kiloyu dengeleyen bir yapıya sahiptir.

Bağırsakları temizler ve rahatlatır.

Mide problemlerini ortadan kaldırır, yatıştırır.

Kas ve kemik sağlığını destekler.

Bağışıklık sistemini dengeler, kuvvetlendirir.

Kalsiyum ihtiyacını sağlar ve düzenler.

Ödem ve şişkinliği vücuttan atar.

Antioksidandır.

İltihap giderici özelliğe sahiptir.

Düzenli tüketimi tansiyonu dengeler.

Sodalı ayran zayıflatır mı?

Sodalı ayranı düzenli tükettiğinizde vücudunuza birçok mineral ve vitamin gireceği için, hastalıklara yakalanma riskiniz azalıyor. Aynı zamanda probiyotik oluşu sayesinde bağırsaklardaki kötü bakterileri öldürüp, iyilerin çoğalmasını sağlıyor. İçerdiği soda sayesinde sindirim sistemi rahatladığı ve hazmı kolaylaştırdığı için, vücut ideal kilosunu geliyor.

Bu sayede düzenli tüketimi göbek ve basen bölgesindeki yağ ve ödemi vücuttan dışarıya hızlı bir şekilde atıyor. Fakat bununla birlikte, 'zaten eriyecek' düşüncesiyle fazla yememek gerekiyor. Yemeklerinizle birlikte sodalı ayran tercih edebilir, sonrasında kilonuzu dengelemek için yürüyüş ve egzersizlerle destekleyebilirsiniz.