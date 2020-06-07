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Kadın - Aile

Sodalı ayran zayıflatır mı? Sodalı ayranın faydaları

Sodalı ayran zayıflatır mı? Sodalı ayranın faydaları nelerdir? Sodanın faydalarını bilmeyen yoktur. Doğal maden suyunda bulunan vitamin ve minerallerin vücuda birçok yararı bulunuyor. Yoğurtta probiyotiklerin başında gelen, bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğalmasını, kötü bakterilerin vücuttan atılmasını sağlayan bir besindir. Peki ama sodalı ayranın faydaları nelerdir? Sodalı ayran zayıflatır mı? Sodalı ayran nasıl tüketilmelidir? Sodalı ayran diyeti yapılabilir mi? Soda ayran limon karışımı daha mı iyi olur? Merak edilen bütün bu soruların yanıtları ve sodalı ayranın yararları...

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:58:00 -
Sodalı ayran zayıflatır mı? Sodalı ayranın faydaları

Geleneksel olarak tükettiğimiz sodalı ayran, aslında birçok faydayı bünyesinde barındıran, harika bir içecek. Tek bir bardakta bile vücuda binlerce vitamin ve mineralin girmesine olanak sağlayan sodalı ayranı mutlaka denemeli, mümkünse ayda bir bardak tüketmelisiniz.

Soda, düzenli ve yeterli tüketildiğinde başlı başına bir şifa kaynağıdır. Doğal bir ortamdan çıkan bu saf içeceğin mineral dengesi ve içeriği oldukça dengeleyicidir. Aynı zamanda hazımsızlık ve kan akışına oldukça fazla katkı sağlıyor. 

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Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları

  • Kiloyu dengeleyen bir yapıya sahiptir.
  • Bağırsakları temizler ve rahatlatır.
  • Mide problemlerini ortadan kaldırır, yatıştırır.
  • Kas ve kemik sağlığını destekler.
  • Bağışıklık sistemini dengeler, kuvvetlendirir.
  • Kalsiyum ihtiyacını sağlar ve düzenler.
  • Ödem ve şişkinliği vücuttan atar.
  • Antioksidandır.
  • İltihap giderici özelliğe sahiptir.
  • Düzenli tüketimi tansiyonu dengeler.

Sodalı ayran zayıflatır mı?

Sodalı ayranı düzenli tükettiğinizde vücudunuza birçok mineral ve vitamin gireceği için, hastalıklara yakalanma riskiniz azalıyor. Aynı zamanda probiyotik oluşu sayesinde bağırsaklardaki kötü bakterileri öldürüp, iyilerin çoğalmasını sağlıyor. İçerdiği soda sayesinde sindirim sistemi rahatladığı ve hazmı kolaylaştırdığı için, vücut ideal kilosunu geliyor. 

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