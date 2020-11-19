Soda açmalı nasıl yapılır? | Sodalı açma tarifi
Kolay açma tarifi | Kahvaltı ya da beş çayı için açma tarifi arayanlar ‘sodalı açma nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kolay açma nasıl yapılır? | Sodalı açma gerekli malzemeler | Tam ölçülü açma tarifi | Denenmiş açma tarifi
Sıcacık, yumuşacık bir açma tarifi arıyorsanız; mutlaka bu tarifi denemelisiniz. İşte, sodalı açma tarifi
Sodalı açma tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı ılık süt
- 1 paket yaş maya
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 şişe soda
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta akı (Sarıları dışı için)
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- Aldığı kadar un
Açmak için:
- Oda sıcaklığında margarin
Soda açmalı nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine süt, şeker ve mayayı alıp karıştırın.
Maya 10-15 dakika dinlendikten sonra un hariç tüm malzemeleri karışıma ekleyin.
Unu azar azar karışıma ekleyin.
Ele yapışmaan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurun üzerini kapatı ve yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.
Hamurdan parçalar koparın ve bir çay tabağı kadar açın.
Her hamura 1 çay kaşığı margarin sürün.
Hamuru simit sarar gibi sarın ve uçlarını birleştirin.
Açmaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Hamurun üzerine bir bez örtün.
30 dakikanın sonunda açmaların üzerine yumurta sarılarını sürün.
Açmaları 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.