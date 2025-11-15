Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Rus soruşturması, Putin'in Valday, Soçi ve Novo-Ogaryovo'da aynı detaylara sahip üç kopya ofis yaptırdığını ortaya çıkardı; kapı kolları ve fayans asimetrileriyle fotoğraflar farklı mekanları ele veriyor.

Vladimir Putin nerede? Bir kapı sayesinde Putin'in çalışma ofisinin kopyalarını ülkenin farklı yerlerinde hazırlattığı ortaya çıktı. Perde arkası...

Araştırmayı Rus soruşturma birimi Systema yaptı.

Valday, Soçi ve Novo-Ogaryovo'da üç ayrı ofis tasarımı yapıldı.

Kapıların kolları ile duvardaki fayansların derz boşluğu arasındaki mesafeler dikkati çekiyor. Tüm kapılar, kapı kolları ve süpürgelikler dahi aynı tipte.

Makamın arkasında kalan fayanslarda da asimetri söz konusu. Üç farklı konumda çekilen kesik çizgiler bu durumu teyit ediyor.

Burada ise lamba düğmeleri arasındaki farklılığı görülüyor.

Kremlin'e göre bu iki fotoğraf aynı günde, 12 Temmuz 2024'te aynı ofiste çekildi. Ancak iç mekan detayları, fotoğrafların iki farklı yerde çekildiğini deşifre ediyor.

Putin'i Moskova'daki makamında zannederken o aslında replika ofislerinden birinde olabilir.