Soçi Mutabakatı piyasalara güven verdi Soçi Mutabakatı’nın ardından 5,80 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL, dünkü işlemlerde en düşük seviye olarak 5,7573’ü gördü.

Rusya ile Kuzey Suriye’ye yönelik mutabakata varılması ve ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik ‘yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır’ açıklamaları piyasaya olumlu yansıdı. Soçi Mutabakatı’nın ardından 5,80 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL, dünkü işlemlerde en düşük seviye olarak 5,7573’ü gördü. Aynı dakikalarda euro 6,4052 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,93 artışla 98.799,33 seviyesine yükseldi. Günün ikinci bölümüyle birlikte BIST 100 Endeksi 99.450 seviyelerine kadar tırmandı. Bölgede jeopolitik risklerin azalması piyasalara olumlu yönde yansırken gözler bugün yapılacak Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. TCMB’nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bugünkü toplantıda da faiz indirimi bekleniyor.

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