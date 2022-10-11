SOCAR Türkiye’nin web sitesi yenilendi

Şirket, enerjiyi hissettiren dinamik, sade ve etkili dokunuşlarla oluşturduğu yeni görsel dünyasını www.socar.com.tr web sitesine de taşıdı. SOCAR Türkiye, faaliyet alanlarından yatırımlarına, dijital dönüşümden AR-GE’ye, insandan doğaya ve topluma sorumlu yaklaşımı yansıtan içeriklere kadar birçok önemli mesajın yer alacağı bir site hayata geçirdi. Hem görsel hem işlevsel olarak da sitenin tasarımını güncelledi. Mobil uyumlu tasarımlar, menü, içerik yapısı ve kolay navigasyon özelliğiyle de dikkat çeken www.socar.com.tr ‘de SOCAR Türkiye’nin grup şirketleri ile iş birimlerinin bilgileri daha görünür, daha kolay ulaşılabilir hale geldi. SOCAR Türkiye’nin yenilikçi hizmet anlayışıyla tek tasarım yapısı altında birleştireceği Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Terminal, Bursagaz, Kayserigaz, SOCAR Ar-Ge ve SOCAR Sigorta gibi diğer grup şirketlerinin web siteleri de çok yakında yenilenerek ziyaretçilerinin karşına çıkacak.