  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

SOCAR Aviation, Milas-Bodrum’da ikmal tesisini faaliyete geçirdi

SOCAR Aviation, Muğla’da yer alan Milas-Bodrum Havalimanındaki yakıt tedarikini artık kendi tesislerinden yapacak. SOCAR Aviation, tesislerden ilk yakıt ikmalini 21 Temmuz’da Türk Hava Yolları’na gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:28:00 -
SOCAR Aviation, Milas-Bodrum’da ikmal tesisini faaliyete geçirdi

Milas-Bodrum’daki tesisler ile birlikte SOCAR Türkiye’nin ilk hava ikmal tesisini faaliyete geçirmiş olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “SOCAR Aviation’ın tadilat ve ruhsatlandırma işlemleri sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı alınan Milas-Bodrum İkmal Tesislerinde, 1500 metreküp kapasiteli üç adet jet yakıtı tankı bulunuyor.

Toplam 4 bin 105 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tesisler, mevcut altyapısı ile yıllık 70 bin metreküp yakıt kapasitesine sahip. Bu kapasite, havalimanının toplam tüketiminin yüzde 50’sine karşılık geliyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık üç bin uçağa yakıt ikmali yapılması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı
Dünya

Bill Gates koronavirüsten daha tehlikeli deyip uyardı

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, iklim değişikliğinin koronavirüs salgınından daha tehlikeli ola..
Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu
Gündem

Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesinde bulunan Fatih Yarımbaş, mahkemedeki savunması..
Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?
Eğitim

Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

Üniversitelerin açılış tarihi corona virüsü sürecinde birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Uzaktan eğitim mi olacak sorularının ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı