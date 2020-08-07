SOCAR Aviation, Milas-Bodrum’da ikmal tesisini faaliyete geçirdi

Milas-Bodrum’daki tesisler ile birlikte SOCAR Türkiye’nin ilk hava ikmal tesisini faaliyete geçirmiş olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “SOCAR Aviation’ın tadilat ve ruhsatlandırma işlemleri sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı alınan Milas-Bodrum İkmal Tesislerinde, 1500 metreküp kapasiteli üç adet jet yakıtı tankı bulunuyor.

Toplam 4 bin 105 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tesisler, mevcut altyapısı ile yıllık 70 bin metreküp yakıt kapasitesine sahip. Bu kapasite, havalimanının toplam tüketiminin yüzde 50’sine karşılık geliyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık üç bin uçağa yakıt ikmali yapılması öngörülüyor.