SOCAR AQS 40 doğal gaz depolama kuyusu açacak

SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye’de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi’ne ilişkin ihaleyi IC İçtaş İnşaat ve Çin Mühendislik Firması CAMC Engineering ile kazanmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) sondaj işlerini yürüttüklerini ve SOCAR AQS ismiyle Azerbaycan dışında ülkelerde de faaliyet gösterdiklerini aktaran İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi’nin portföylerindeki çok önemli projelerin başında geldiğini söyledi. Proje kapsamında Türkiye’de açılacak kuyulardan maksimum verim sağlanması ve kuyuların zamanında teslim edilmesi konusunda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydeden İsayev, şöyle devam etti: “Proje için şu an hazırlık aşamasındayız. İlk hedefimiz ihaleyi almaktı, şimdi ise ekipman tedariği ve iş gücünün bölgeye yönlendirilmesi faaliyetleri üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak projeyi yetiştirmek için çabalarımız tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için sondaj faaliyetleriyle 40 kuyu açacağız. Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var. Projedeki diğer paydaşlarımızla çalışmaktan memnunuz, eğer ihtiyaç olursa farklı depolama projeleri için de Türkiye’de yer almayı arzu ederiz.”