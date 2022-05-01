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Yemek Tarifleri Şöbiyet nasıl yapılır? Nefis kolay şöbiyet tarifi
Yemek Tarifleri

Şöbiyet nasıl yapılır? Nefis kolay şöbiyet tarifi

Ramazan ikramlıklarını hazırlayanlar hazır yufkadan şöbiyetin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, evde şöbiyet nasıl yapılır? Şöbiyet için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş şöbiyet tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 15:02:00 -
Şöbiyet nasıl yapılır? Nefis kolay şöbiyet tarifi

Sevdiklerinizin damaklarını şenlendirecek bir tatlı tarifi mi arıyorsunuz. İşte, tam ölçülü şöbiyet tarifi…

Nefis kolay şöbiyet tarifi

Malzemeler:

  • 20 adet baklavalık yufka
  • 50 gram Antep fıstığı
  • 200 gram tereyağı
  • Muhallebi için:
  • 2,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 2-3 damla limon suyu

Şöbiyet nasıl yapılır?

Su ve şekeri ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir tencereye süt ve irmiği alın.

Muhallebi ağırlaşınca ocağı kapatın.

Muhallebinin ardından tereyağını eritin.

Baklava yufkasını tezgaha serin ve üzerine yağ sürün.

Kalan tüm yufkaları arasına yağ sürerek üst üste serin. 20.katın üzerine ise yağ sürmeyin.

Bıçak yardımıyla geniş kareler kesin.

Her bir karenin içine muhallebiden bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin.

Muhallebilerin üzerine Antep fıstığı serpin.

Ardından har kareyi üçgen şekilde kapatın. (20 kat birden bir dilim kareyi oluşturuyor)

Tüm tatlıyı tepsiye yerleştirin.

Kalan tereyağını süzgeçten geçirdikten sonra tatlının üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlınızı kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

Nefis burma baklava tarifi | Kolay baklava tarifi | Burma baklava nasıl yapılır?
Nefis burma baklava tarifi | Kolay baklava tarifi | Burma baklava nasıl yapılır?

Yemek Tarifleri

Nefis burma baklava tarifi | Kolay baklava tarifi | Burma baklava nasıl yapılır?

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