Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu yaşamını yitirdi.
10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.
Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.
Olay yerinde can verdi
Gül olay yerinde hayatını kaybetti.
Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.